Jest szansa na koniec konfliktu w PAŻP. Pełnomocniczka kontrolerów: Ostrożny optymizm

Pełnomocniczka kontrolerów, Anna Garwolińska, w rozmowie z Maciejem Kluczką z TOK FM przyznała, że pierwszy raz od wielu dni porozumienie "widać na horyzoncie". - Proszę trzymać kciuki. Nawiązano wspólny język. Byłabym ostrożnie optymistyczna - oceniła. Rozmowy mogą potrwać nawet do rana. Obie strony deklarują determinacje, by zawrzeć porozumienie. Jeśli konflikt zostanie zakończony, to przede wszystkim pasażerowie odetchną z ulgą. W innym razie tylko w Warszawie od 1 maja nierealizowanych byłoby nawet 300 lotów dziennie.

REKLAMA

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała w środę, że postulaty kontrolerów dot. procedur bezpieczeństwa zostały zaakceptowane i uzgodniono ich wdrożenie. "Od dwóch tygodni są one stopniowo wdrażane, a równolegle obecny Zarząd PAŻP analizuje możliwość wprowadzania dalszych, pozytywnych zmian w tym zakresie" - napisano w komunikacie Agencji.

Spór pomiędzy kontrolerami lotu a PAŻP - o co w tym chodzi?

Konflikt w PAŻP, na którym coraz bardziej cierpią pasażerowie, zaczął się kilka miesięcy temu. Kontrolerzy z Warszawy zrzeszeni w Związku Zawodowym Kontrolerów Ruchu Lotniczego pod koniec 2021 rok nie zgodzili się na obniżkę wynagrodzeń. W lutym Agencja informowała, że ma do czynienia ze składanymi rezygnacjami z pracy przez kontrolerów z Warszawy. "Blisko 170 osób znajduje w okresie wypowiedzenia, który dla większości zakończy się pod koniec kwietnia 2022 r." - podała. Według danych na luty w Warszawie zatrudnionych było 208 kontrolerów.

Jak twierdzą kontrolerzy, wynagrodzenia to tylko jednak z kwestii, o które aktualnie walczą. Nie zgadzają się na obniżenie pensji, czyli rozwiązanie forsowane przez poprzednie kierownictwo agencji. Ale wskazują też na warunki pracy, które mogą przełożyć się na bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej. Rozmowy pomiędzy przedstawicielami kontrolerów a zarządem PAŻP wciąż trwają, a za ich pomyślne rozwiązanie trzymają kciuki nie tylko pasażerowie, ale także właściciele linii lotniczych, touroperatorów oraz załogi warszawskich lotnisk.

Posłuchaj podcastu!