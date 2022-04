Nie żyje świadek koronny "Loczek". Ciało mężczyzny znaleziono w celi

Z ustaleń RMF FM wynika, że mężczyzna został znaleziony martwy w celi zakładu karnego w Tarnowie. "Loczek" był aresztowany pod zarzutem potrójnego zabójstwa. Chodzi o zbrodnię, do której doszło w 2000 r. w podkrakowskich Jurczycach, gdzie w jednym z domów znaleziono zamordowanych: 44-letnią kobietę, jej partnera oraz mężczyzny, który prawdopodobnie przyjechał do pary w interesach.

Dziennikarze podkreślają, że "Loczek" po trafieniu do aresztu w Tarnowie otrzymał status "N", czyli "niebezpieczny przestępca", a jego cela była monitorowana.

Prokuratura potwierdza: "Loczek" nie żyje

Rzecznik prokuratury Regionalnej w Krakowie Katarzyna Duda potwierdziła, że nie żyje "mężczyzna był podejrzany ws. potrójnego zabójstwa w podkrakowskich Jurczycach w 2000 roku".

- Zostały przeprowadzone pierwsze czynności na miejscu znalezienia zwłok. Będą one kontynuowane. Wiadomo, że w takich sprawach rutynowo przeprowadza się badania medyczno-sądowe i inne, które mogą nas wspomóc, co do potwierdzenia przyczyn tego zgonu - wyjaśniła prok. Katarzyna Duda.