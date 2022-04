Dodatek do emerytury - jeśli masz dzieci, sprawdź koniecznie na jakie dodatki możesz liczyć

O tym, że wychowanie dzieci to praca cięższa niż niejeden etat, wie niemal każdy rodzic. Niestety w przeciwieństwie do pracy zawodowej, za opiekę nad maluchami nie otrzymuje się wynagrodzenia. Z tego powodu, przez lata, kobiety które poświęcały karierę zawodową na rzecz wychowania dzieci, borykały się z problemem niskich emerytur. W końcu postanowiono to zmienić.

Dodatek do emerytury za wychowanie dzieci - komu przysługuje?

Dodatek ten wszedł w życie w 2015 roku i przysługuje kobietom urodzonym po 1949 roku. Wprowadza on zmiany w obliczaniu kapitału początkowego emerytur, które uznano za krzywdzące w stosunku do kobiet, którym urlopu wychowawczego nie wliczano w okres nieskładkowy.

Oto, komu dokładnie przysługuje dodatek do emerytury za wychowanie dzieci:

kobietom urodzonym po 1949 roku

kobietom, które przepracowały zawodowo co najmniej 20 lat,

kobietom, które przebywały na urlopie wychowawczym.

Dodatek do emerytury za urodzenie dzieci po 1949 ile wynosi - pojawiły się zmiany korzystne dla matek

Do 2015 roku przy obliczaniu kapitału początkowego do emerytury za każdy rok urlopu wychowawczego obliczało się po 0,7% podstawy wymiaru. Po korzystnych dla kobiet zmianach, współczynnik ten podwyższono:

Za okresy urlopów udzielonych z tytułu opieki nad dziećmi oraz okresy niewykonywania pracy z powodu opieki nad dziećmi liczymy po 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok z uwzględnieniem pełnych miesięcy - czytamy na oficjalnej stronie ZUS

Dodatek do emerytury za urodzenie 4 dzieci - przysługuje nie tylko mamom

Zwany "emeryturą matczyną" lub "emeryturą mama 4 plus" dodatek za urodzenie i/lub wychowanie co najmniej 4 dzieci jest innym świadczeniem niż dodatek za wychowanie dzieci. Co ciekawe, przysługuje on zarówno matkom, jak i ojcom. Świadczenie to funkcjonuje od 2019 roku i został zaplanowany z myślą o osobach, które w związku z wychowaniem dzieci porzuciły karierę zawodową, bądź nigdy nie podjęły pracy zarobkowej i tym samym nie uzyskały prawa do świadczenia emerytalnego. Aby go otrzymać, należy spełnić następujące warunki:

ukończony 60 rok życia (w przypadku mężczyzn 65 rok życia),

urodzenie i wychowanie lub tylko wychowanie co najmniej 4 dzieci,

W przypadku ojców musi również zaistnieć sytuacja, w której matka dzieci zmarła, porzuciła je lub przez długi czas ich nie wychowywała.

Dodatek może otrzymać nie tylko rodzic wychowujący własne dzieci, ale także – dzieci współmałżonka, dzieci przysposobione oraz dzieci przyjęte w ramach tworzenia rodziny zastępczej.

Emerytura "mama 4 plus" - dodatek do emerytury za urodzenie 4 dzieci. Na jakie kwoty mogą liczyć rodzice z wielodzietnych rodzin?

W przypadku rodzica niepobierającego ani emerytury, ani renty, rodzicielskie świadczenie uzupełniające znane również jako "emerytura mama 4+" przysługuje w wysokości najniższej emerytury (od 1 marca wynosi ona 1338,44 zł brutto). Natomiast rodzic, który pobiera już rentę lub emeryturę, ale wynosi ona mniej niż kwota najniższej emerytury, otrzyma wyrównanie do sumy 1338,44 zł brutto