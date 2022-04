Rząd rusza na pomoc gminom z odciętym gazem. "Wszystkie spółki poinstruowane"

Rzecznik rządu przypomniał na briefingu prasowym, że Polska objęła sankcjami spółkę Novatek Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - spółkę zależną w grupie kapitałowej Novatek, kontrolowanej przez rosyjski koncern OAO Novatek, drugiego największego producenta gazu ziemnego w Rosji.

W związku z tą decyzją - dodał - "w niektórych gminach doszło do czasowego przerwania dostaw gazu". - Natomiast dzisiaj premier Mateusz Morawiecki, na podstawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, wydał polecenia spółkom Skarbu Państwa - m.in. PGNiG, PSG, Gaz-Systemowi - aby w niezwłocznym tempie dostarczyć gaz do tych sieci, których formalnym właścicielem jest firma Novatek - powiedział Müller.

Ponadto - jak mówił - firma Novatek została w poleceniu premiera zobowiązana do tego, aby na postawie ustawy o zarządzaniu kryzysowym, te sieci zostały wydane do dyspozycji spółek Skarbu Państwa, które będą realizowały dostawy gazu do tych miejsc, w których firma powiązana z rosyjską spółką gazową, do tej pory dostarczała gaz.

"Daleko idący pakiet sankcyjny wobec spółek"

Spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowała w piątek, że na podstawie polecenie premiera, spółka PGNiG Obrót Detaliczny zapewni dostawy gazu odbiorcom, którym przestała go dostarczać firma Novatek na terenie 10 gmin - Cegłów, Kałuszyn, Lubień Kujawski, Lubowidz, Łeba, Mieścisko, Mrozy, Polanów, Zagórów, Żuromin, a spółka PSG przystąpiła do realizacji zadań zmierzających do przywrócenia tam dystrybucji gazu.

- Dzisiaj te spółki, już po konsultacjach z wczoraj, rozpoczynają działania w poszczególnych miejscowościach w celu wydania tych instalacji gazowych oraz niezwłocznego ich ponownego uruchomienia pod nadzorem Skarbu Państwa, tak, aby te miejsca ponownie odzyskały możliwości związane z dostawami gazu - powiedział rzecznik rządu. Dodał, że proces powinien zakończyć się w ciągu kilkudziesięciu godzin, być może jeszcze w piątek.

- Te kwestie wynikają nie z tego, że Rosja przestała dostarczać gaz na teren Polski, tylko z tego, że zdecydowaliśmy się na daleko idący pakiet sankcyjny wobec spółek, które są powiązane z Rosją. Jedną z tych spółek była firma Novatek - dodał Müller.

Pytany, czy może zapewnić, że w takich miejscowościach, jak Łeba będzie dostarczony gaz na weekend majowy odparł, że decyzja premiera pozwala na to, aby właśnie tak, się stało. - Natomiast wszystko zależy od tego, czy ta rosyjska firma powiązana z Rosjanami będzie współpracowała w należyty sposób, czy na przykład nie będzie sytuacji, w której ci pracownicy na jakieś polecenie będą na przykład próbowali ten proces w jakikolwiek sposób blokować lub być przeciwko niemu - powiedział rzecznik rządu.

Wyraził nadzieję, że tak nie będzie. - W większości przypadków tam są osoby, które zdają sobie sprawę z odpowiedzialności karnej, która by miała miejsce w przypadku, gdyby odmówiono wykonania decyzji wynikającej z ustawy o zarzadzaniu kryzysowym, ale na ten wariant też jesteśmy gotowi, gdyby trzeba było również środki przymusowe będą zastosowane - powiedział rzecznik rządu.

"Nikt nie oczekuje, że będziemy Rosjan informować wcześniej"

Müller został zapytany, czy nie dało się przewidzieć konsekwencji wpisania Novateku na listę sankcyjną, bo samorządy dowiedziały się o odcięciu gazu z godziny na godzinę i nie były uprzedzone. - Nikt nie oczekuje, że będziemy Rosjan informować wcześniej o tym, jakie spółki są wpisywane na listę sankcyjną - odpowiedział.

- Reagujemy w tym momencie, kiedy pojawia się lista sankcyjna, od razu (zbiera się) zespół zarządzania kryzysowego, ustawa o zarządzaniu kryzysowym - łącznie cały proces od momentu wpisania na listę trwa kilkadziesiąt godzin, więc de facto tak się reaguje w sytuacjach kryzysowych - mówił rzecznik rządu.

Zapewnił, że "wszystkie spółki są poinstruowane". - Wczoraj odbywały się w tym zakresie stosowne narady, więc to nie jest tak, że do czasu decyzji premiera nic się nie działo, tylko wszystkie aspekty techniczne były ustalane tak, aby dzisiaj w momencie formalnego wydawania decyzji od razu ruszyły ekipy, które te instalacje przejmują do celu zabezpieczenia dostaw gazu - dodał.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował we wtorek o opublikowaniu tzw. listy sankcyjnej. Wśród umieszczonych na niej 50 podmiotów jest firma Novatek Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Utworzenie listy sankcyjnej umożliwiła specustawa, która wprowadziła m.in. zakaz importu i tranzytu przez Polskę węgla i koksu podchodzącego z Rosji i z Białorusi, a także zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych osób i podmiotów wskazanych na specjalnej liście sankcyjnej.