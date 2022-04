Mówisz "dzień dobry" na szlaku? Sprawdź, czy znasz zasady obowiązujące w górach

Górskie wycieczki. Nieznajomi witają się z tobą na górskim szlaku? Wiele osób to zaskakuje

Jeśli rzadko bywasz w górach, to nieustanne witanie się z mijanymi ludźmi może cię zaskoczyć. Jednak "dzień dobry", "cześć" albo "hej" to norma na górskich szlakach i to nawet wtedy, gdy ludzie zupełnie się nie znają.

Mało tego, zwyczaj ten praktykowany jest także w innych rejonach świata - w Niemczech, we Francji, na Słowacji czy w Czechach. Niewykluczone więc, że w drodze na bieszczadzką Tarnicę czy do tatrzańskiej Doliny Kościeliskiej usłyszymy od zagranicznych podróżników "bonjour" lub "ahoj".

Skąd zwyczaj mówienia "dzień dobry" na szlaku?

Skąd zwyczaj witania się na szlaku? Nie do końca wiadomo, kiedy i jak dokładnie zakorzenił się wśród amatorów gór. Niektórzy uważają, że wziął się od specyfiki samej górskiej wędrówki. Kiedyś na szlakach było o wiele mniej ludzi i już samo spotkanie drugiego podróżnika wymagało przywitania się. Inne wyjaśnienie zakłada, że witano się, by sprawdzić, czy u drugiej osoby wszystko w porządku i czy nie zdradza ona oznak choroby lub wyczerpania.

Jeszcze inni uważają, że nie chodzi o przywitanie się, ale życzenie innemu podróżnikowi powodzenia. Warunki w górach potrafią być bardzo trudne, a pozornie pogodne popołudnie może niespodziewanie zmienić się w ulewę z silnym wiatrem. Dlatego tak ważne było, by "dobry dzień" faktycznie się nim okazał i pozwolił podróżnym na bezpieczny powrót do domu.

Prawdziwy górski savoir-vivre, czyli zasady zachowania się w górach

Jak widać specyficzne warunki górskich szlaków wymagają od podróżnych pełnego dostosowania. Nie tylko wymiana "dzień dobry" z mijanymi ludźmi weszła na stałe do zestawu dobrego zachowania się w górach. Jeżeli zamierzasz wyruszyć w Tatry lub Bieszczady, powinieneś pamiętać o następujących zasadach:

Poruszaj się tylko po wyznaczonych szlakach. Nie hałasuj, by nie płoszyć okolicznych zwierząt. Wszystkie śmieci zabieraj ze sobą i wyrzucaj tylko do koszy ustawionych w wyznaczonych miejscach. Nigdy nie dokarmiaj dzikich zwierząt, gdy spotkasz je na szlaku, i nie zbliżaj się do nich. Nie zbieraj żadnych owoców i grzybów, gdy znajdujesz się na terenie Parku Narodowego. Nie niszcz żadnych obiektów i roślin, jakie napotkasz na szlaku.

Dbaj o bezpieczeństwo w górach. Nie zapominaj o tym

Oprócz odpowiedniego zachowania, zakładającego znajomość podstawowych zasad kultury, potrzebna jest też wiedza nt. bezpieczeństwa w górach. To właśnie ono decyduje o twoim być czy nie być, gdy już wyjdziesz na szlak. Jak więc o nie zadbać? Oto 8 podstawowych zasad: