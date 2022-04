Matury 2022. Sprawdź, co zrobić, jeśli się spóźnisz lub zachorujesz

Matura 2022. Sprawdź, co zrobić, jeśli spóźnisz. Niektórzy mają jeszcze szansę

Matura to bardzo ważny moment w życiu młodego człowieka. Dlatego też wiąże się z ogromnym stresem i prowokuje pytanie, co jeśli się na niego spóźnię? W końcu zdarzają się sytuacje, na które nie mamy wpływu, jak poważna choroba, wypadek czy choćby powrót do domu po zapomniany dowód osobisty. Na szczęście w niektórych sytuacjach maturzyści mają swoją drugą szansę.

Pisemne egzaminy maturalne rozpoczynają się o wyznaczonej przez CKE godzinie. Gdy arkusze zostaną rozdane, nikt nie może już wejść na salę, bo drzwi zostają zamknięte. Jeśli więc z przyczyn niezależnych nie udało ci się przybyć na czas, to nie będziesz mógł przystąpić do pisania egzaminu. Jeżeli taka sytuacja zdarzyła się tylko raz, to uczeń może skorzystać z procedury dot. nagłej nieobecności i przystąpić do matury w dodatkowym terminie. Dotyczy to zarówno egzaminu pisemnego, jak i ustnego.

Matura 2022. Odliczanie trwa. Co robić, gdy opuściło się jeden egzamin?

Przepisy przewidują, że każdemu może zdarzyć się nagły wypadek i przez to nie dotrze na jeden egzamin. Wtedy dostaje od CKE jeszcze jedną szansę, tym razem w czerwcu, określaną jako termin dodatkowy. Co zrobić, by skorzystać z tej opcji? Trzeba jak najszybciej wypełnić formalności:

nie później niż w dniu egzaminu, do którego nie udało się przystąpić, należy złożyć wniosek o umożliwienie przystąpienia do egzaminu w terminie dodatkowym;

do wniosku muszą być dołączone dokumenty potwierdzające przyczynę nieobecności (zwolnienie lekarskie, wypis ze szpitala, zaświadczenie z policji itp.), więc zwykłe zaspanie lub zapominalstwo nie przejdą - jeżeli nie dasz rady złożyć wniosku i potwierdzenia osobiście, mogą to zrobić także twoi rodzice;

najpóźniej następnego dnia dyrektor szkoły musi przekazać wniosek do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE);

OKE wydaje decyzję o rozpatrzeniu wniosku i jeśli ta będzie pozytywna, to maturzysta może przystąpić do egzaminu w terminie dodatkowym

Termin i miejsce przeprowadzenia dodatkowej matury pisemnej ustala OKE. W przypadku egzaminu ustnego kompetencje te leżą po stronie dyrektora szkoły.

Kiedy matury 2022? Terminy przeprowadzania egzaminu. W te dni odbędą się polski, matematyka i języki obce

Egzaminy maturalne 2022 w terminie głównym – zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym – zostaną przeprowadzone do 23 maja. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) przekazała szczegółowy harmonogram egzaminów maturalnych 2022 :

Środa 4 maja:

godz. 9.00: język polski – poziom podstawowy

godz. 14.00: język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony

Czwartek 5 maja:

godz. 9.00: matematyka - poziom podstawowy

godz. 14.00: historia muzyki - poziom rozszerzony

Piątek 6 maja:

godz. 9.00: język angielski - poziom podstawowy

godz. 14.00: język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski - poziom podstawowy

