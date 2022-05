Matura 2022. Język polski: przecieki tematów maturalnych w sieci znów się powtórzyły? CKE komentuje

Ponad 289 tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół branżowych II stopnia oraz ok. 5480 z lat ubiegłych przystępuje dziś (04.05.2022) do obowiązkowego egzaminu z języka polskiego.

Doniesienia o przeciekach maturalnych pojawiają się co roku. W poprzednich dwóch latach zajęła się nimi nawet prokuratura. Poszukujący informacji o tematach maturalnych uczniowie znajdowali wtedy informacje o tematach maturalnych wyciekających na Podlasiu, a przewidywania tematów z tego regionu były podejrzanie trafne.

Również w tym roku m.in. na Twitterze pojawiły się pytania i prośby o potwierdzone informacje ze szkół z Podlasia. Nie zabrakło memów i żartów, jak również doniesień, iż CKE jest od godz. 5:00 w szkołach na Podlasiu I pilnuje, aby do żadnych przecieków nie doszło.

Czy cierpienie umożliwia osiągnięcie konkretnego celu – domniemane tematy maturalne z polskiego pojawiają się na Twitterze

Od kilku godzin w sieci znaleźć można posty ujawniające tematy maturalne z polskiego, które mają się pojawić dziś na maturze pisemnej z języka polskiego. Wśród nich najczęściej wymienia się trzecią część "Dziadów" i motyw przemiany, jak również "Pana Tadeusza", "Lalkę" i "Ferdydurke".

W aplikacji Google Trends również można zobaczyć, iż maturzyści podeszli do tych nieoficjalnych doniesień bardzo poważnie, od wczorajszego (03.05.2022) wieczoru wyszukują w internecie dość nietypową frazę: "czy cierpienie umożliwia osiągnięcie konkretnego celu" - która odnosi się do jednej z lektur: trzeciej części "Dziadów" Adama Mickiewicza.

google trends, matura 2022 Google Trends

Jednak strona "Matura 2022" na Twitterze, która zajmuje się weryfikacją przecieków, analizą przewidywań i wspólnym komentowaniem tegorocznej matury, oficjalnie zaprzeczyła wszystkim doniesieniom sugerującym tegoroczne tematy maturalne z języka polskiego.

Matura 2022. Przecieki nie tylko z języka polskiego

Czy rzeczywiście wiadomo, co znajduje się na arkuszach maturalnych CKE? Na Twitterze krążą posty pokazujące między innymi tegoroczne arkusze egzaminacyjne z matematyki. Czy są one prawdziwe? – trudno powiedzieć.

Co ciekawe, uczniowie nie boją się konsekwencji i swobodnie piszą o przeciekach w internecie, zachęcając nawet do kontaktu na Facebooku w celu ujawnienia kompletu informacji.

Czy przecieki maturalne miały miejsce w tym roku? Centralna Komisja Egzaminacyjna uszczelnia procedury

Aby zapobiec przeciekom tematów maturalnych, w latach ubiegłych CKE opracowała zaostrzone zasady przeprowadzania egzaminów.

Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego w każdej szkole ma teraz obowiązek okazania nienaruszonych pakietów z arkuszami egzaminacyjnymi, zaś wszyscy przewodniczący zespołów nadzorujących muszą potwierdzić zgodność liczby pakietów z listem przewozowym.

Oprócz tego, jak co roku, podczas egzaminów zapewniona ma być obecność obserwatorów.

- Wdrożyliśmy dodatkowe procedury, by uniknąć przecieków, ale, niestety, nie mogę ich wykluczyć. Musielibyśmy sparaliżować cały kraj i postawić 7 tysięcy policjantów we wszystkich placówkach, to jest absurd - powiedział w rozmowie z Radiem ZET Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Dlaczego nie warto oszukiwać na maturze? Konsekwencje są poważne

Warto wiedzieć, iż oszukiwanie na egzaminie maturalnym niesie za sobą poważne konsekwencje. Przede wszystkim egzamin maturzysty, którego podejrzewa się o oszustwo, może zostać unieważniony, a zasady takiego unieważnienia są określone ustawowo. W takiej sytuacji kolejną próbę zdawania matury uczeń może podjąć dopiero za rok, a nie w terminie poprawkowym.