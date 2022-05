Rządowy portal pokazuje za dużo. Gen. Skrzypczak oburzony: Skandal, to świadczy o niekompetencji

Zobacz wideo

Jak donosi "Rzeczpospolita", na ogólnodostępnym rządowym portalu geodezyjnym geoportal.gov.pl można zobaczyć, jakie obiekty znajdują się w miejscach o znaczeniu strategicznym, np. jednostkach wojskowych, terminalach gazowych, gdzie położono kable energetyczne lub telefoniczne.

Zdaniem gen. Waldemara Skrzypczaka, byłego dowódcy Wojsk Lądowych, to nieporozumienie. - To skandal, niedopuszczalne wręcz. To są współrzędne dla np. celowników samolotów czy systemów naprowadzania rakiet - mówił w "Pierwszym Śniadaniu w TOK-u".

Zastrzegł przy tym, że o ile rosyjscy agenci znają lokalizacje dużych wojskowych obiektów, to "na pewno nie tych, które mają duże znaczenie dla systemu bezpieczeństwa państwa". W tym m.in. sieci uzbrojenia terenu, czyli tego, gdzie znajdują się przyłącza energetyczne, telekomunikacyjne, a także sieć światłowodowa i wodociągowa. - To niedopuszczalne, karygodne. Ktoś powinien ponieść konsekwencje - podkreślił gość Piotra Maślaka.

"To świadczy o niekompetencji"

Urzędnicy - cytowani przez "Rz" - uważają, że publikacja danych na rządowym portalu jest zgodna z prawem i nie zamierzają ich ukrywać. - To świadczy o niekompetencji tych ludzi. Nie wiem dlaczego, ci którzy za to odpowiadają, na to w ogóle pozwalają - skomentował w TOK FM gen. Waldemar Skrzypczak.

Dopytywany, czy natychmiast powinno się ukryć wszystkie te dane, odpowiedział krótko. - Jeśli były dostępne, to ci, którzy ich szukali, już dawno je mają - wskazał. I radził, by "szukać innego sposobu na ukrycie tego, co zostało ujawnione". - (Najlepiej) takiego systemu, który by zabezpieczał przed identyfikacją - podsumował.