Te pewniaki maturalne z matematyki 2022 obstawiają internauci

Harmonogram matur 2022 w drugim dniu przewiduje egzamin z matematyki. Królowa nauk wzbudza duże emocje, bo to najczęściej poprawiany egzamin maturalny. W tym roku po raz trzeci egzamin przeprowadzany jest w pandemii, dlatego materiał wymagany na maturze jest nieco okrojony. Internauci w tym roku typują funkcje, logarytmy, prawdopodobieństwo, funkcję kwadratową. Dwa zadania z geometrii to kolejne maturalne "pewniaki".

Ile minut trwa matura z matematyki? Co można zabrać na egzamin?

Matura 2022 z matematyki na poziomie podstawowym rozpoczęła się dziś o godzinie 9:00. Czas przewidziany na egzamin nie zmienił się i wynosi 170 minut. Uczeń może zabrać na salę egzaminacyjną przybory do pisania, czyli długopisy z czarnym tuszem, linijkę, kalkulator prosty i cyrkiel. Poza tym na pewno przydadzą się najważniejsze wzory - matematyka na egzaminie nie dopuszcza jednak korzystania z własnych wzorów, a jedynie z tych udostępnionych przez szkołę.

Co będzie na maturze z matematyki 2022? Przecieki i fejkowe oferty kupna arkuszy

Przecieki maturalne to już tradycja - uczniowie co roku poszukują wskazówek, co może się pojawić na maturze. Tradycyjnie więc w sieci nie zabrakło nie tylko "pewniaków", ale i informacji o wycieku arkuszy CKE z matematyki wraz z ofertą kupna. Internauci ostrzegają jednak, że to oszustwo. Nie dajcie się złapać na zapowiedzi: "Zobacz co będzie na maturze z matematyki". Strony, które oferują dostęp do arkuszy maturalnych lub obiecują przecieki, najczęściej oferują to w zamian za podanie danych lub wysłanie smsa. Nie warto ulegać takim zachętom, bo nie dość, że jest to przestępstwo, to udostępnienie własnych danych lub wysłanie smsa na podejrzany numer może nas dużo kosztować.

Przecieki tematów maturalnych z języka polskiego potwierdziły się?

W przypadku tegorocznego egzaminu maturalnego z języka polskiego, przecieki dotyczące wypracowania związane były z "Panem Tadeuszem" Adama Mickiewicza, "Nocami i Dniami" Marii Dąbrowskiej oraz wierszem "Najkrótsza definicja człowieka" Józefa Barana. W godzinach porannych często wyszukiwaną frazą dotyczącą matur w było zdanie "Czy cierpienie umożliwia osiągnięcie konkretnego celu" odnoszące się do jednej z lektur: trzeciej części "Dziadów" Adama Mickiewicza. Jednak temat ten nie pojawił się w arkuszu egzaminacyjnym 2022.