Wakacje 2022. Ile czasu zostało do zakończenia roku? Zapamiętaj tę regułę

Kiedy zakończenie roku 2022? - nie przegap tej daty

Dzień zakończenia szkoły to istotna data w kalendarzu każdego ucznia, nauczyciela, ale także i rodzica. Wraz z rozpoczęciem wakacji trzeba bowiem zapewnić opiekę swoim pociechom, które przez najbliższe dwa miesiące nie będą spędzały połowy dnia w szkole.

W 2022 roku wakacje zaczynają się 25 czerwca, bowiem na piątek 24 czerwca zaplanowany jest koniec roku szkolnego. Przerwa od nauki będzie trwała do 30 sierpnia. Nowy rok szkolny 2022/2023 rozpocznie się w czwartek 1 września.

Licząc od poniedziałku 9 maja do wakacji zostało już tylko 6 tygodni, czyli 45 dni wliczając w to weekendy i jeden dzień świąteczny. 16 czerwca wypada bowiem Boże Ciało, które jest dniem wolnym od szkoły. Bez weekendów do wakacji zostały tylko 33 dni.

Rok szkolny 2021/2022 ma w sumie 42 tygodnie. Zaczął się w środę 1 września, a zakończenie odbędzie się w piątek 24 czerwca 2022 roku. W oficjalnym harmonogramie uwzględnione zostały dni ustawowo wolne od nauki i pracy, ferie zimowe, wakacje, przerwy świąteczne i weekendy, co łącznie dało aż 178 dni wolnych od szkoły

Kiedy wystawiają oceny na koniec roku 2022?

Pytanie o to, do kiedy wystawiane są oceny na koniec roku trapi wielu uczniów. Niestety nie ma jednego odgórnie ustalonego terminu wystawiania ocen końcowych dla wszystkich szkół. O tym, kiedy muszą zostać wystawione oceny zarówno końcowe, jaki i proponowane decyduje dyrekcja danej placówki w porozumieniu z radą pedagogiczną. Zwykle wystawianie ocen uzależnione jest od terminu ostatniej rady pedagogicznej. Najczęściej ostateczne oceny z konkretnych przedmiotów wystawiane są na ok. 2-3 dni przed końcoworoczną radą.

Niektórzy uczniowie już zakończyli rok szkolny

Grupą uczniów, którzy kończą rok szkolny znacznie wcześniej niż reszta są maturzyści. W tym roku zakończenie szkoły odbyło się dla nich już 29 kwietnia. Niestety maturzyści nie mogą jeszcze cieszyć się wakacjami, bowiem przed nimi ważne egzaminy, które rozpoczęły się tuż po majówce, czyli 4 maja.