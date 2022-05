Nowe święto państwowe w czerwcu. Czego dotyczy? Wiemy, czy będzie wolne od pracy

W piątek (06.05.2022) w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Andrzeja Dudy z przedstawicielami instytucji i podmiotów (m.in. Sejmiku Województwa Śląskiego i Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Polski Śląsk) wnioskujących o ustanowienie Narodowego Dnia Powstań Śląskich.

REKLAMA

Będzie nowe święto państwowe 20 czerwca? Projekt ustawy trafił do Sejmu

- 20 czerwca, mam nadzieję, wkrótce zostanie ustanowiony Narodowym Dniem Powstań Śląskich. Cieszę się, że Śląsk i Ślązacy będą mieli upamiętnione te wydarzenia. To także hołd dla tych, którzy w powstaniach walczyli za Polskę – powiedział Duda podczas spotkania z przedstawicielami z Górnego Śląska.

Projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich trafił już do Sejmu, a reprezentantem Andrzeja Dudy w toku postępowania nad projektem ustawy została Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta, Małgorzata Paprocka oraz Sekretarz Stanu KPRP Wojciech Kolarski.

Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po jej ogłoszeniu.

Dlaczego 20 czerwca? To był "ostatni akord kształtowania granic II Rzeczypospolitej"

Ustanowienie Narodowego Dnia Powstań Śląskich, jak powiedział Andrzej Duda, ma być "zwieńczeniem obchodów powrotu Śląska do Rzeczypospolitej Polskiej, jak również elementem wpisującym się w finalizację obchodów stulecia odzyskania niepodległości RP".

20 czerwca – skąd taka data? Jak tłumaczył Prezydent RP, tego dnia już prawie sto lat temu w Katowicach miał miejsce niezwykle ważny moment w historii Rzeczypospolitej.

- Ten historyczny dzień 20 czerwca 1922 roku, kiedy wojska polskie wreszcie wkroczyły na Górny Śląsk po to, by dzięki wielkiemu czynowi zbrojnemu trzech powstań śląskich Polska mogła objąć tę ziemię w posiadanie, i aby ci wszyscy Polacy, Ślązacy, którzy tam o Polskę i za Polskę walczyli, mieli ten swój wielki i niezwykle ważny moment przyłączenia do ojczyzny w ramach kształtowania granic II Rzeczypospolitej, tego, można powiedzieć, ostatniego akordu kształtowania granic II Rzeczypospolitej – powiedział Andrzej Duda.

Wiemy już, czy 20 czerwca będzie dniem wolnym od pracy

W Polsce obchodzimy w sumie 13 ogólnopaństwowych świąt wolnych od pracy. Niestety, Narodowy Dzień Powstań Śląskich nie będzie kolejnym, czternastym takim świętem, podobnie jak ustanowiony kilka miesięcy temu Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Dzięki temu – jak można przeczytać w projekcie ustawy – Narodowy Dzień Powstań Śląskich nie spowoduje żadnych skutków gospodarczych czy finansowych.