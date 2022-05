Najstarsze polskie drzewo: Henryk, Bolko, a może Bartek? Zwycięzca jest starszy niż Polska

Najstarsze drzewo w Polsce to Henryk – cis pospolity znajdujący się na Dolnym Śląsku. Ma już prawie 1300 lat. Tzw. Cis Henrykowski rośnie przy ścianie szczytowej stodoły we wsi Henryków Lubański w województwie dolnośląskim. Drzewo nie miało łatwego życia w ostatnich stuleciach. Zostało uszkodzone przez:

żołnierzy w 1813,

pocisk artyleryjski w 1945,

huragan w 1989 r.

Po tych przygodach Henryk nie miał się najlepiej, lecz na początku XXI w. podjęto prace zmierzające do poprawy jego stanu. W 2020 r. Henryk pierwszy raz po wielu latach wypuścił nowe pędy i igły.

Najstarsze dęby w Polsce są niemal o połowę młodsze od Henryka. Należą do nich:

Dąb Bażyńskiego znad Zalewu Wiślanego (ma ok. 720 lat),

Dąb Bolko z Hniszowa w województwie lubelskim (ok. 650 lat) i

najpopularniejszy w Polsce dąb o imieniu Bartek (ok. 650 lat), znajdujący się w Zagnańsku w województwie świętokrzyskim.

Największe, najdłuższe i najgłębsze jezioro w Polsce. Gdzie ich szukać?

W Polsce znajduje się bardzo dużo jezior, tylko tych przekraczających rozmiar 50 ha swojej powierzchni jest ponad tysiąc. Ale tych najbardziej wyjątkowych jest kilka.

Największe jezioro w Polsce to Śniardwy - znajduje się na terenie Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Cały obszar jeziora ma 113,4 km² powierzchni, długość linii brzegowej to ok. 65 kilometrów, maksymalna głębokość wynosi prawie 24 m.

Najgłębsze jezioro w Polsce to jezioro Hańcza, które ma 108,5 metra głębokości i położone jest na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Zbiornik jest pod ochroną jako rezerwat przyrody. Ze względu na swoją głębokość cieszy się sporym zainteresowaniem osób uprawiających nurkowanie.

A jakie jest najdłuższe jezioro w Polsce? To zdecydowanie Jeziorak – zbiornik wodny położony na terenie Pojezierza Iławskiego, mający 27,45 km długości. Jezioro połączone jest z Kanałem Elbląskim, czyli żeglowną drogą wodną na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Warto też wspomnieć o najmniejszym polskim jeziorze – to Bukowno należące do Pojezierza Wałeckiego w północno-zachodniej Polsce, którego powierzchnię określa się między 15,3 a 18,5 ha.

Najwyższy wodospad w Polsce wygrywa z Niagarą

Czy wiecie, że w Polsce znajduje się wodospad wyższy od słynnej amerykańskiej Niagary? Wodospad o nazwie Wielka Siklawa, ma około 70 m wysokości i jest wyższy od najbardziej znanego na świecie wodospadu (Niagara ma w najwyższym punkcie 53 m wysokości) – o 17 metrów!

Wodospad Wielka Siklawa położony jest w Tatrach i jest jedną z głównych atrakcji Doliny Roztoki.

Najdłuższa rzeka w Polsce ma swoje źródło na Śląsku

Nikogo chyba nie zaskoczymy, że najdłuższą rzeką w Polsce jest Wisła, która w zależności od pomiarów ma od 1023 do 1047 km długości. Rzeka uchodzi do Morza Bałtyckiego, a jej źródło znajduje się na wysokości 1107 m n.p.m. na Baraniej Górze w Beskidzie Śląskim.

Wisła, zwana też królową polskich rzek, płynie m.in. przez Kraków, Warszawę, Toruń, Płock, Bydgoszcz i Gdańsk.