Rozliczenie PIT 2022. Kiedy zwrot nadwyżki podatku? Niektórzy już mają pieniądze na koncie

Rozliczenie PIT za 2021 rok jest już za nami. Ostateczny termin składania deklaracji Mój e-PIT przypadł w tym roku nie na koniec kwietnia, jak to zwykle bywa, lecz na 2 maja 2022 – to dlatego, że 30 kwietnia (ostatni dzień tego miesiąca) wypadł w sobotę, a więc w dzień wolny.

REKLAMA

Rozliczenie PIT w 2022 dobiegło końca. Kto nie zdążył, może mieć kłopoty

Jeżeli do poniedziałku 2 maja 2022 roku podatnik nie wykonał żadnych działań rozliczeniowych w serwisie, to KAS (czyli Krajowa Administracja Skarbowa) automatycznie zaakceptował zeznania PIT-37 i PIT-38, które system wygenerował na podstawie dostępnych danych. Oznacza to, że – jak ma to miejsce od kilku lat – zeznanie podatkowe rozliczone zostało automatycznie i złożone we właściwym terminie, czyli do 2 maja 2022.

Kto nie zdążył dokonać odpowiednich poprawek w swojej automatycznie wygenerowanej deklaracji podatkowej, może być narażony na konsekwencje karno-skarbowe, a ich dotkliwość jest zależna od tego, czy popełniono wykroczenie (kiedy karę wymierza Urząd Skarbowy), czy przestępstwo skarbowe (kiedy karę wymierza sąd).

Dokonałeś rozliczenia PIT przez internet? Możesz liczyć na szybszy zwrot podatku

Zgodnie z informacją podaną przez serwis e-pity.pl osoby, którym udało się złożyć deklarację między 1 stycznia a 15 lutego 2022 roku drogą elektroniczną (z pominięciem serwisu Twój e-PIT), otrzymały zwrot nadwyżki podatku najwcześniej, bo do 1 kwietnia 2022.

Osoby, które rozliczyły swój PIT za 2021 r. przez serwis Twój e-PIT też czeka miła nagroda – w takim przypadku Ministerstwo Finansów gwarantuje szybszy zwrot nadwyżki podatkowej (do 45 dni).

Przy wypełnianiu formy tradycyjnie w wersji papierowej, na zwrot nadwyżki podatku często trzeba czekać nawet 3 miesiące (czyli 90 dni) od momentu złożenia deklaracji.

Jeśli podatnik po złożeniu deklaracji podatkowej musi dokonać w niej korekty, to zmieni się również termin na zwrot nadwyżki podatku względem pierwotnego terminu. W takiej sytuacji termin na zwrot nadwyżki wynosi 2 miesiące, nie może on jednak nastąpić wcześniej niż 3 miesiące od momentu złożenia pierwotnej deklaracji podatkowej.

Podane wyżej terminy są maksymalnym okresem, jaki Urząd Skarbowy ma na zwrot nadwyżki podatkowej. Oznacza to, że US może nam zwrócić podatek dużo wcześniej.

Warto pamiętać, że jeśli organy podatkowe przedłużą termin zwrotu nadpłaty i wyniesie ona więcej niż 45/90 dni, wówczas można się ubiegać o odsetki za zwłokę.

Zwrot nadpłaty najszybciej z Kartą Dużej Rodziny

Posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny (KDR) dostaną zwrot nadwyżki podatkowej najszybciej. Jeśli wypełnią deklarację podatkową drogą internetową, otrzymają zwrot nadpłaty w ciągu 30 dni.

Jak otrzymać zwrot nadwyżki podatku?

Zwrot nadwyżki podatku możemy otrzymać na trzy sposoby:

na Twój rachunek bankowy,

przekazem pocztowym,

w kasie urzędu.

Warunkiem zwrotu z Urzędu Skarbowego na właściwy rachunek bankowy jest wcześniejsze zgłoszenie numeru rachunku do organu podatkowego.

Jeśli: