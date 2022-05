Pożary fotowoltaiki to realne zagrożenie? Straż Pożarna ostrzega i radzi jak zwiększyć bezpieczeństwo

Instalacje fotowoltaiczne cieszą się w Polsce coraz większą popularnością z uwagi na zapewniany przez nie spadek cen produkcji energii elektrycznej oraz dofinansowania rządowe zmniejszające koszty ich zakupu. Osoby zainteresowane takim rozwiązaniem obawiają się jednak ryzyka pożaru. Straż Pożarna uspokaja, że zagrożenie jest niewielkie, jednak nie należy go bagatelizować. Na co zatem zwrócić uwagę, by zwiększyć bezpieczeństwo związane z instalacją fotowoltaiczną?

Fot. Agencja Wyborcza.pl