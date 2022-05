Polska "Dolina Loary". Poznaj 5 najciekawszych zamków na Śląsku

Zamek Książ w Wałbrzychu - Noc Muzeów pełna atrakcji

Zamek Książ jest najpiękniej położonym zamkiem w Polsce i uznaje się go za jeden z najbardziej tajemniczych obiektów na w Europie. Wznosi się na cyplu skalnym, a dzięki swojej imponującej kubaturze, bogactwie koncepcji architektonicznych, niezwykłej historii oraz zapierającej dech w piersiach lokalizacji fascynuje turystów i znawców sztuki. Dawna siedziba rodu von Hochberg oferuje w Noc Muzeów nocne zwiedzanie Zamku Książ. Oferta obejmuje odwiedzenie po zmroku, w przerażającej scenerii, najbardziej skrytych pomieszczeń zamku, w tym Mauzoleum z podziemną kryptą, które zostanie specjalnie zaaranżowane tej nocy. W Noc Muzeów można będzie dotrzeć do nieudostępnianych pomieszczeń, a wyprawę zakończy prezentacja o "zjawach i duchach" w Sali Kinowej Hochbergów. W tle tego niezwykłego zwiedzania nie zabraknie upiorów, strachów i silnych emocji.

Zamek Ogrodzieniec - gwiazda filmowych planów

Na Śląsku na szczególną uwagę zasługuje Zamek Ogrodzieniec, który posiada ciekawą historię i obrósł wieloma legendami. To największy i najbardziej znany obiekt zamkowy na Śląsku, a także najpopularniejszy ze wszystkich zamków na Szlaku Orlich Gniazd.

Historia zamczyska sięga XIV wieku. Było ono w tym czasie niemym świadkiem wielu wydarzeń historycznych, takich jak np. potop szwedzki oraz miejscem ekranizacji seriali i filmów, m.in. ,,Janosika" Jerzego Passendorfera czy ,,Zemsty" Andrzeja Wajdy. W 2019 roku zamek stał się również planem filmowym do serialu ,,Wiedźmin" platformy Netflix. Tereny Podzamcza słyną z widowiskowych pokazów rycerskich, które można podziwiać w niedzielne popołudnia w sezonie wiosenno-letnim. W maju odbędą się też inne imprezy np. wioska rycerska z miniturniejem rycerskim dla dzieci i walkami pokazowymi czy mistrzostwa Polski w grillowaniu steków.

Zamek Chojnik: Noc Muzeów nieco później

Zamek Chojnik położony jest w Karkonoszach na górze o nazwie Chojnik (627 m n.p.m.). Twierdza ta wzniesiona została w XIII wieku przez Bolesława Łysego-Rogatka. Podobno zamek Chojnik nawiedza jeździec na koniu – ma to być duch jednego z rycerzy, który zginął podejmując szaleńczą próbę by zdobyć rękę Kunegundy.

Zamek Chojnik zaprasza na Noc Muzeów dopiero 18 maja każdego zainteresowanego historią, kto ma dość odwagi, by przejść nocą przez las Karkonoskiego Parku Narodowego i spotkać się z duchem Gotsche II. "By zbytnio nie straszyć widokiem duchów na zamku, będzie można skorzystać z usług przewodników w strojach historycznych z różnych epok, obejrzeć zdjęcia z turniejów rycerskich, posłuchać muzyki dawnej granej na żywo" - zachęcają organizatorzy. Będzie to również jedyna okazja, by robić nocą zdjęcia z zamkowej wieży.

Zamek w Brzegu: perła Renesansu

Zamek Piastów Śląskich w Brzegu jest zabytkiem wyjątkowym. Zaliczany do klasy "0" jest jedną z najpiękniejszych budowli renesansowych na Śląsku, a brama główna zamku porównywana wartością architektoniczną do kaplicy zygmuntowskiej na Wawelu.

Rezydencja Piastów Śląskich powstała w XIII w., obecnie jest to siedziba Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu. Na Noc Muzeów zaprasza 13 maja, a w programie wydarzenia znajdą się Warsztaty malarskie „Jak powstaje farba", zwiedzanie gmachu dawnego Gimnazjum Piastowskiego, spotkanie autorskie z Jakubem Turkiewiczem i spektakl Teatru Dnia Niepowszedniego „Świadek – Tadeusz R." na podstawie utworów Tadeusza Różewicza.

Zamek w Mosznej: jak z bajki!

Bajkowy zamek w Mosznej wyróżnia spektakularna architektura, zabytkowe wnętrza oraz przestronny park, które przyciągają wielu turystów. Powierzchnia zamku wynosi 8 tys. m kwadratowych, a kubatura – 65 tys. m sześciennych. Sam park należący do zamku zajmuje powierzchnię około 20 hektarów.

Zabytkowa rezydencja to jeden z najbardziej znanych obiektów zabytkowych na ziemi opolskiej. Od 1866 do 1945 roku był rezydencją śląskiego rodu Tiele-Wincklerów, potentatów przemysłowych.

Podczas pobytu w pałacu w Mosznej znajdziemy moc atrakcji i możemy skorzystać z kilku opcji zwiedzania. Odbywa się tam wiele wydarzeń kulturalnych, głównie muzycznych, na przykład Muzyczne święto Kwitnących Azalii, ale obiekt nie bierze udziału w Nocy Muzeów.