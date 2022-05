Czy będzie strajk Polregio 2022? Dziś mija termin na porozumienie. Odwołano kilkadziesiąt połączeń

Polregio to największy pasażerski przewoźnik w Polsce, dlatego generalny strajk jego pracowników oznaczałby paraliż na kolei i ogromne problemy dla tysięcy pasażerów korzystających z jego połączeń, by dotrzeć do pracy czy szkoły.

Strajk Polregio 2022 - jest wstępne porozumienie

Prezes Polregio Artur Martyniuk poinformował media 11 maja, że udało się wypracować wstępne porozumienie ze związkowcami. Spółka zgadza się na podwyżki, jakich domagają się pracownicy, jednak do zawarcia ostatecznego porozumienia, potrzebna jest zgoda marszałków wszystkich województw, które są współwłaścicielami Polregio.

Z nieoficjalnych informacji reportera RMF FM Pawła Balinowskiego wynika, że w tej chwili mniej więcej połowa marszałków już zgodziła się na podwyżki dla pracowników Polregio.

Na decyzję pozostałych marszałków Polregio czeka dzisiaj:

- Termin uzyskania zgód Marszałków to piątek, kiedy planowane jest podpisanie porozumienia ze związkami zawodowymi. Brak zgody Marszałków oznacza ryzyko strajku od najbliższego poniedziałku - przekazał Martyniuk.

Tymczasem związkowcy do słów prezesa odnoszą się sceptycznie. Na swojej stronie opublikowali komunikat podpisany przez prezydenta ZZM Leszka Miętka:

"Informacja Prezesa Polregio, jakoby zostało zawarte wstępne porozumienie w sprawie podwyżek wynagrodzeń w Spółce POLREGIO jest jago konfabulacją.

Od zakończenia sporu zbiorowego nie odbyło się żadne spotkanie mające na celu dojście do porozumienia.

W poniedziałek 9.05.2022 r do wideokonferencji Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno Strajkowego POLREGIO został doproszony Zarząd Spółki i przekazaliśmy nasze ostateczne stanowisko, że nie ma mowy o odwołaniu strajku bez podpisania najpóźniej do piątku 13.05.2022 r. porozumienia wdrażającego podwyżki wynagrodzeń na poziomie 700 zł w uposażeniu zasadniczym dla wszystkich pracowników spółki z możliwością wdrożenia dwuetapowo 400 zł ze spłatą od stycznia 2022 i druga część wdrożona od stycznia 2023 r. To żądanie ostateczne i nienegocjowane.

Ze strony Zarządu do tej pory nie otrzymaliśmy żadnej propozycji spotkania w sprawie porozumienia. Niestety decyzja o strajku od północy 16 maja 2022 r we wszystkich Zakładach POLREGIO jest aktualna i bez porozumienia nie zostanie odwołana."

Strajk Polregio - o co walczą kolejarze?

Związki zawodowe w spółce Polregio domagają się podwyżki wynagrodzeń o 700 zł brutto z wyrównaniem od 1 grudnia 2021 r.

Zarząd spółki początkowo zgadzał się na podwyżki ale jedynie w wysokości 400 zł i dopiero od stycznia 2022 roku, bez wyrównania za ostatnie miesiące ubiegłego roku. Władze przewidziały także jednorazową gratyfikację w wysokości 500 zł.

Związkowcy nie chcieli przyjąć tych warunków i zapowiedzieli strajk generalny na 16 maja.

Polregio - odwołane pociągi w kilku województwach

Choć strajk generalny w Polregio zapowiadany jest na 16 maja, z powodu masowych odejść kolejarzy na zwolnienia lekarskie, od połowy kwietnia odwoływane są połączenia w wielu regionach. Na dzień 13 maja najwięcej utrudnień mogą spodziewać się pasażerowie w województwie lubuskim i łódzkim.

Dolnośląskie - 9 odwołanych połączeń

Lubelskie - 2 odwołane połączenia

Lubuskie - 14 odwołanych połączeń

Łódzkie - 14 odwołanych połączeń

Opolskie - 2 odwołane połączenia

Zachodniopomorskie - 1 odwołane połączenie