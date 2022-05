Serhij Żadan Człowiekiem Roku "Gazety Wyborczej". "Kluczowy nie jest strach, a niezgoda"

Zobacz wideo

Serhij Żadan to jeden z najbardziej znanych pisarzy ukraińskich. Po wybuchu wojny zdecydował, że zostaje w Charkowie, choć miasto jest jednym z głównych celów wojsk rosyjskich, było wielokrotnie bombardowane, ostrzeliwane. Żadan "zajął się tym, do czego pisarze podczas wojny są powołani: podtrzymywaniem ludzi na duchu, pokrzepianiem ich serc, organizacją koncertów w zaadoptowanym na schron charkowskim metrze". "Odwiedza rannych w szpitalu, wozi zaopatrzenie żołnierzom na froncie. A jednocześnie broni przed Rosją ukraińskiej kultury" - czytamy w "Gazecie Wyborczej", która zdecydowała, by uhonorować pisarza tytułem Człowieka Roku.

Z Serhijem Żadanem w Charkowie rozmawiała Agnieszka Lichnerowicz. -- Kluczowy nie jest strach, a niezgoda. Nie będziemy znowu żyć na emigracji, nie będziemy kolejnym pokoleniem ukraińskiej diaspory, niech już na nas tutaj zrzucają bomby. Nie chcemy tam budować Ukrainy, lepiej - chcemy być tutaj - mówił w rozmowie z dziennikarką TOK FM.

Twórczość Żadana była wielokrotnie doceniana i nagradzana. Jest m.in. laureatem Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus, Nagrody „Mosty Berlina" oraz Nagrody im. Josepha Conrada. Jego książki przetłumaczono na kilkanaście języków.

Komitet Nauk o Literaturze PAN zgłosił go jako kandydata do Literackiej Nagrody Nobla.

Posłuchaj wywiadu Agnieszki Lichnerowicz z Serhijem Żadanem:

