Dawid Wildstein został wicedyrektorem radiowej Trójki

39-letni Dawid Wildstein od połowy 2021 roku był wicedyrektorem TVP World. Do telewizji publicznej trafił w 2016 roku. Był m.in. szefem redakcji publicystyki Telewizyjnej Agencji Informacyjnej oraz wicedyrektorem biura programowego TVP.

Jak poinformował Presserwis, Wildstein ma pozostać w telewizji publicznej.

Dawid Wildstein został w 2017 roku odznaczony przez prezydenta Andrzeja Duda Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi "w działalności na rzecz upamiętniania prawdy o najnowszej historii Polski".

Według raportu Wirtualnych Mediów od lutego do kwietnia 2022 roku słuchalność Trójki (w grupie od 15 do 75 lat) wyniosła 1,9 proc. Dla porównania w tym samym czasie w roku 2016 było to 8 proc.