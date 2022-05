Święta i wolne dni w czerwcu. Sejm poparł ustawę o nowym święcie państwowym

Boże Ciało, inaczej czerwcówka - w czerwcu czeka nas kolejny długi weekend

W tym roku majówka była mało korzystna, bowiem 1 maja wypadł w niedzielę. Wiele osób wzięło wolny dzień w poniedziałek 2 maja, by dzięki temu cieszyć się wolnymi czterema dniami.

W czerwcu czeka nas podobny długi weekend.

Boże Ciało to święto ruchome, które wypada zawsze w czwartek, dokładnie 60 dni po Wielkanocy i 10 dni po Zesłaniu Ducha Świętego. W 2022 roku Boże Ciało wypada więc w czwartek 16 czerwca. Jeśli weźmiemy dzień wolny na piątek 17 czerwca, możemy cieszyć się kolejnym długim weekendem.

Nowe święto od 2022 roku. Czy będzie kolejny dzień wolny w czerwcu?

Na początku maja prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich. Nowe święto narodowe byłoby obchodzone 20 czerwca. To święto państwowe ma upamiętniać trzy zrywy z lat 1919-1921 i czcić powstańców, którzy wywalczyli przyłączenie Śląska do odradzającej się po latach niewoli Polski.

- 20 czerwca, mam nadzieję, wkrótce zostanie ustanowiony Narodowym Dniem Powstań Śląskich. Cieszę się, że Śląsk i Ślązacy będą mieli upamiętnione te wydarzenia. To także hołd dla tych, którzy w powstaniach walczyli za Polskę. - napisał Andrzej Duda na swoim Twitterze

Co ważne, Sejm poparł ustawę, za którą głosowało w czwartek 12 maja 436 posłów, przeciw było 4, od głosu wstrzymało się 12.

Kiedy informacja o nowym święcie narodowym pojawiła się w mediach, błyskawicznie wywołała lawinę pytań o to, czy będzie ono wiązało się z dniem wolnym od pracy. Niestety okazuje się, że Dzień Powstań Śląskich nie będzie czerwoną kartką w kalendarzu. Będzie to więc dzień roboczy.

Czerwiec - dni wolne od szkoły

Dorośli w czerwcu mogą liczyć na jeden przedłużony weekend, w nieco lepszej sytuacji są zaś uczniowie. Ich również dotyczy wolny dzień w Boże Ciało, a do tego już od 27 czerwca mogą na dwa miesiące zapomnieć o godzinach spędzanych w szkolnych ławkach. Na ten dzień przewidziany jest bowiem koniec roku szkolnego. Wraz z nim w Polsce rozpoczynają się wakacje, które potrwają do 1 września.