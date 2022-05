Najpiękniejsze parki narodowe w Polsce. Na wakacje i weekendowy wypad

Biebrzański Park Narodowy. Tu znajdziesz miejsca nietknięte cywilizacją

To największy (ma prawie 60 tys. ha powierzchni) i jeden z najpiękniejszych parków. Leży na obszarze województwa podlaskiego, a rozciągająca się między Łomżą i Augustowem dolina Biebrzy jest jednym z nielicznych w Polsce miejsc nietkniętych cywilizacją.

Biebrzański Park Narodowy słynie z wielkich rozlewisk, łąk i bagien (w tym z największego bagna w środkowej Europie) przyciągających co roku tysiące ptaków: gęsi, kaczek, żurawi, czajek i innych. To idealne miejsce do ich obserwacji. Można tu też napotkać m.in. łosie i bobry. Co ciekawe, rośnie tu aż 20 odmian storczyków, które kwitną od kwietnia do końca lipca.

Ojcowski Park Narodowy – kraina skał i nietoperzy

Jest najmniejszy wśród polskich parków narodowych – jego powierzchnia to 2 tysiące ha. Ojcowski Park Narodowy położony jest w województwie małopolskim, na Wyżynie Olkuskiej, ok. 16 km od Krakowa – dla mieszkańców tego miasta to idealne miejsce na weekendowy wypad za miasto.

Największym walorem tego miejsca jest przyroda nieożywiona. Są tu piękne jaskinie, fantazyjne w swoich kształtach wapienne skałki, a najbardziej znanym obiektem jest tu tzw. Maczuga Herkulesa.

W jaskiniach tego parku mieszkają licznie kolonie nietoperzy, które trafiły do godła Ojcowskiego Parku Narodowego.

Park Narodowy Bory Tucholskie. Swornegacie i królestwo ważek

Położony na Kaszubach park narodowy przyciąga ciszą, ważkami oraz możliwością odwiedzenia jednego z najstarszych dębów w Polsce – dębu Bartusia. Wśród drzew zobaczyć można urokliwe oczka wodne i torfowiska.

Wygodną bazą wypadową jest niewielka miejscowość Swornegacie. Stąd można się wybrać na wycieczkę pieszo lub rowerem (Park Narodowy Bory Tucholskie znany jest z tras rowerowych będących częścią tzw. Kaszubskiej Marszruty) lub spływ kajakiem.

Słowiński Park Narodowy – największe w Europie ruchome wydmy i święta góra Słowian

Jest położony w województwie pomorskim. Został włączony przez UNESCO do sieci rezerwatów biosfery oraz wpisany na listę terenów chronionych konwencją ramsarską o obszarach wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu przyrodniczym.

Atrakcją tego parku narodowego są największe na kontynencie europejskim ruchome wydmy piasku. Na terenie Słowińskiego Parku Narodowego znajduje się też jezioro Łebsko (trzecie co do wielkości jezioro w Polsce) oraz góra Rowokół nazywana świętą górą Słowian.

Tatrzański Park Narodowy i najtrudniejszy szlak górski w kraju

To zdecydowanie najpopularniejszy park narodowy w Polsce, prawdziwy raj dla fanów pięknych widoków i wysokich gór oraz szansa na spotkanie z dziką przyrodą: kozicami, świstakami i rosnącymi tu wszędzie krokusami.

W tym parku narodowym znajdują się malownicze doliny (takie jak Pięciu Stawów, Chochołowska lub Kościeliska) i wysokie szczyty, potężne turnie i polodowcowe jeziora ze znanym Morskim Okiem na czele.