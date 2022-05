Dofinansowanie do żłobka 2022 - gdzie złożyć wniosek o 400 zł na dziecko? Nie wszyscy skorzystają

Rodzice dzieci do lat trzech mogą skorzystać z kolejnej formy rządowego wsparcia dla rodzin. Tym razem jest to dofinansowanie do żłobka. Choć świadczenie to nie jest uzależnione od dochodu, nie każdy rodzic czy opiekun malucha będzie mógł z niego skorzystać.

Fot. Anna Lewańska / Agencja Wyborcza.pl