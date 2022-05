Program Moje ciepło 2022. NFOŚiGW uruchomił program wart 600 mln zł

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) uruchomił program dopłat do montażu i zakupu pomp ciepła "Moje ciepło" o wartości 600 mln złotych. O wsparcie finansowe mogą wystąpić właściciele nowych domów jednorodzinnych.

- Jest to kolejne narzędzie wsparcia działań dla klientów indywidualnych, w którym chodzi o to, by domy były zeroemisyjne. Uzupełnia programy, które wcześniej były realizowane. Chodzi o to by w budynkach uzyskać zmniejszenie wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną – zaznaczył prezes NFOŚiGW Przemysław Ligenza.

Moje ciepło 2022: od kiedy można się starać o dofinansowanie?

Program dofinansowania "Moje ciepło" ruszył w piątek 29 kwietnia 2022 roku, a środki pochodzą z Funduszu Modernizacyjnego. Nabór wniosków jest prowadzony w trybie ciągłym aż do wyczerpania dedykowanej puli w wysokości 600 mln złotych i potrwa do końca 2026 roku.

Program "Moje ciepło" 2022 – wniosek można wypełnić w internecie

W programie "Moje ciepło" wniosek można złożyć do NFOŚiGW w terminie od 29 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2026 roku lub do wyczerpania dedykowanej puli środków w wysokości 600 mln złotych.

Wszystkie informacje, jak również wniosek do wypełnienia znajdziemy na stronie Mojecieplo.gov.pl.

Moje Ciepło 2022. Warunki są korzystniejsze, niż w przypadku "Czystego Powietrza"

Wsparcie, które jest udzielane w ramach programu "Moje ciepło" 2022, to dotacja do 30 proc. kosztów kwalifikowanych w zależności od rodzaju zastosowanej w domu pompy ciepła:

w przypadku powietrznej pompy ciepła będzie to maksymalnie 7 000 złotych,

w przypadku gruntowej pompy ciepła dofinansowanie wynosi maks. 21 000 złotych.

Co istotne, dofinansowanie do pompy ciepła 2022 nie będzie, tak jak w przypadku "Czystego Powietrza" uzależnione od dochodów osoby starającej się wsparcie. Uwzględnia się za to Kartę Dużej Rodziny, która podnosi poziom dotacji, zwiększając ją z 30 do 45 proc. wysokość kosztów kwalifikowanych podlegających zwrotowi.

NFOŚiGW: "Moje ciepło" dotyczy tylko nowo budowanych domów. Jest jednak jeden wyjątek

W programie "Moje ciepło" ma obowiązywać zasada: najpierw inwestycja, potem wypłata. Oznacza to, że beneficjentami są właściciele bądź współwłaściciele jednorodzinnych domów, które są zupełnie nowe.

Jak tłumaczy NFOŚiGW – za nowy budynek mieszkalny uznaje się taki, w przypadku którego w dniu ubiegania się o dofinansowanie do pompy ciepła 2022 nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu.

Jest jednak wyjątek od tej reguły: o dofinansowanie do pompy ciepła mogą się starać również właściciele domów jednorodzinnych, w odniesieniu do których złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie. Warunkiem jest to, że nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.