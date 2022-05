Stan epidemii w Polsce 2022 zakończony. Ważne zmiany dla kierowców od 16 maja. Nie przegap tych terminów

Wprowadzenie stanu zagrożenia epidemiologicznego w Polsce w miejsce stanu epidemii oznacza pewne zmiany dla kierowców i posiadaczy samochodów. Nowe regulacje dotyczą m.in. prawa jazdy, rejestracji samochodu, przeglądu technicznego. Choć zmiany nie są duże w porównaniu do tych, które obowiązywały przez ostatnie dwa lata pandemii, warto je poznać.

REKLAMA

Rejestracja samochodu – nadal masz dwa razy więcej czasu, niż przed pandemią

W czasach przed pandemią na rejestrację pojazdu w urzędzie komunikacyjnym mieliśmy 30 dni. Teraz podobnie jak w stanie epidemii, również w stanie zagrożenia epidemicznego termin jest wydłużony dwukrotnie. Oznacza to, że na przerejestrowanie pojazdu mamy 60 dni, a wydłużony termin został utrzymany ze względu na utrudniony dostęp do wydziałów komunikacji.

Warto pamiętać, że za niedotrzymanie tego terminu kara wynosi od 200 do 1000 złotych.

Ważność prawa jazdy bez zmian, trzeba jednak pamiętać o jednym ważnym szczególe

Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, jeżeli w czasie trwania zagrożenia epidemicznego mija termin ważności prawa jazdy, to kierowcy nic nie muszą z tym faktem robić – podobnie jak w czasie stanu epidemii w Polsce, dokument uprawniający do kierowania samochodem pozostaje ważny do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego - podał serwis Moto.pl.

Podobnie jest w przypadku upływu ważności pozwolenia na kierowanie tramwajem, pojazdem uprzywilejowanym czy też tym przewożącym wartości pieniężne. Taka sama zasada obowiązuje w przypadku mijającego terminu świadectw kierowców czy legitymizacji instruktora nauki jazdy i egzaminatora.

Kierowcy samochodów muszą pamiętać o ważnym szczególe: prawo jazdy, którego termin ważności upłynął, pozostaje nadal ważne, ale tylko w Polsce. W innych krajach polskie przepisy dotyczące kierowców nie obowiązują, dlatego przed wyjazdem zagranicznym trzeba wymienić dokument na aktualny.

Badanie techniczne pojazdu a stan zagrożenia epidemicznego: nie popełnij tego kosztownego błędu

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zakłada, że kierowca może legalnie wykonać badanie nawet po minięciu jego daty ważności. W czasie pandemii wydłużony termin dotyczył tylko osób, które w momencie upływu daty ważności badań technicznych przebywały na obowiązkowej kwarantannie lub leczyły się z powodu zarażenia koronawirusem. Teraz, gdy obowiązkowa kwarantanna została zniesiona, zasada ta dotyczy jedynie tych właścicieli pojazdu, którzy w czasie upływu ważności badań technicznych auta leczyli się z powodu COVID-19.

Po zakończeniu choroby, kierowca – podobnie jak w czasie pandemii – ma tydzień na wykonanie badań technicznych samochodu, inaczej zapłaci wysoką karę – za jazdę samochodem bez aktualnego badania zapłacimy nawet 3000 zł.

Stan zagrożenia epidemicznego: do kiedy obowiązują zmiany dla kierowców?

Specjalne zasady dotyczące zmotoryzowanych nie różnią się tak bardzo od tych, które wprowadzono w czasie trwania pandemii, są za to inne od tych obowiązujących w czasach „normalności". Do kiedy specjalne zasady będą obowiązywały? Na razie wiadomo, że stan zagrożenia epidemicznego w Polsce zostanie utrzymany co najmniej do września 2022 r.