Mieszkanie bez wkładu własnego. Ważne zmiany w programie. Sprawdź czy na nich skorzystasz

Mieszkanie bez wkładu własnego: do skierowany jest program?

"Mieszkanie bez wkładu własnego" to program, który ma na celu zwiększenie dostępności finansowania własnego mieszkania.

Z programu, który ruszy już 26 maja 2022, mogą skorzystać zarówno osoby samotne, jak również pary, małżeństwa i rodziny z dziećmi. Skierowany jest do wszystkich osób, które chcą kupić pierwsze mieszkanie, a także do rodzin, które chcą kupić większe lokum: jak podaje Ministerstwo Rozwoju i Infrastruktury, rodziny z dwójką dzieci mogą zachować posiadane już mieszkanie o powierzchni do 50 m2, z trójką dzieci – do 75 m2 i do 90 m2, gdy dzieci jest czworo - korzystając jednocześnie z możliwości zakupu drugiego, większego lokum.

Mieszkanie bez wkładu własnego" – BGK zagwarantuje częściową kwotę spłacanego kredytu

Zgodnie z ustawą, państwo za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego będzie gwarantować do 20% kwoty kredytu, lecz nie więcej niż 100 tysięcy złotych, przez okres minimalnie 15 lat.

- Banki aktualnie podpisują umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Kilka będzie już gotowych na wejściu, czyli 27 maja. (...) Liczymy, że wszystkie czy też prawie wszystkie banki będą w tym programie, bo to jest przecież dla nich szansa na zwiększenie wolumenu zawieranych umów kredytowych – powiedział minister rozwoju I technologii Waldemar Buda.

Spłata rodzinna w ramach "Mieszkania bez wkładu własnego"

BGK ma też jednorazowo spłacać część gwarantowanego kredytu mieszkaniowego w związku z urodzeniem się dziecka, w ramach tzw. spłaty rodzinnej. Wyniesie ona:

20 000 złotych w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o drugie dziecko,

60 000 złotych w przypadku powiększenia gospodarstwa domowego o trzecie/kolejne dziecko.

"Mieszkanie bez wkładu własnego" – będą ważne zmiany w programie

Jak wynika z obliczeń rządu, coraz mniej osób w Polsce może sobie pozwolić na wzięcie kredytu mieszkaniowego – jeszcze rok temu do pomocy rządowej zakwalifikowało się 50 tysięcy osób. Dzisiaj jest to 30 tysięcy.

Z tego powodu rząd zapowiedział zmiany, które mają uelastycznić program "Moje mieszkanie bez wkładu własnego". Te zmiany mają polegać m.in. na: