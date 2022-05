Od 16 maja 2022 r. zniesiono stan epidemii zastępując go stanem zagrożenia epidemiologicznego. Zmiana ta nie oznacza końca pandemii, jest tylko "przełączeniem tego czerwonego światła w sygnalizatorze, które się świeciło od dwóch lat, na światło pomarańczowe" - jak powiedział szef resortu zdrowia Adam Niedzielski.

Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że dziś nie ma nowej mutacji koronawirusa, która stanowiłaby podobne zagrożenie do tych, które wywoływały fale zakażeń w ciągu ostatnich dwóch lat. Rząd zakłada jednak, że sytuacja może się znowu pogorszyć na jesieni 2022.

Czy trzeba nosić maseczki w szpitalach i aptekach? Obowiązek na razie przedłużono

W szpitalach nadal trzeba nosić maseczki. Do kiedy dokładnie będą one obowiązywały, tego nie wiadomo – na razie obowiązek zakrywania nosa i ust w szpitalach został przedłużony do 31 maja 2022 r.

Podobnie jak w szpitalach, także w aptekach i w przychodniach maseczki nadal obowiązują. Jeśli restrykcje nie zostaną przedłużone, tu również potrwają one do końca maja 2022 roku.

Maseczki w szpitalach zostają, wraca możliwość odwiedzin chorych, lecz na nowych zasadach

Wraz ze zniesieniem stanu epidemii do polskich szpitali wrócili odwiedzający – choć w niepełnym wymiarze. Szpitale wyznaczają indywidualnie godziny odwiedzin oraz limit osób na salę. W niektórych ograniczenia dotyczą również wieku odwiedzających – tak jest w przypadku szpitala zakaźnego na ul. Wolskiej w Warszawie, w którym dzieci do 10. r. ż. nie są wpuszczane ze względu na ryzyko infekcji.

Odwiedzający obowiązkowo muszą mieć maseczki, a u każdego pacjenta może przebywać w tym samym momencie tylko jedna lub dwie osoby. Wizyty w szpitalach można odbywać przez krótki okres w ciągu dnia. Dla przykładu, w Szpitalu Praskim w Warszawie, gdzie wizyty są możliwe tylko ze specjalną imienną kartą, odwiedziny odbywają się w dni powszednie w godz. 16-19, w weekendy od 10 do 20.

Jak powiedziała "Wyborczej" dr Grażyna Cholewińska-Szymańska, wojewódzka konsultantka w dziedzinie chorób zakaźnych i ordynatorka w szpitalu zakaźnym na ul. Wolskiej, dyrekcja każdego szpitala samodzielnie określa regulamin odwiedzin. Musi on być jednak zgodny z krajowymi wytycznymi, a więc uwzględniać limity odwiedzających oraz konieczność noszenia maseczek.

Czy maseczki w szpitalach zostaną? Niektórzy popierają taki pomysł

Jak informuje "Wyborcza", niektórzy pracownicy lecznic mają nadzieję, że powrotu do stanu sprzed pandemii – kiedy do pacjentów mogła przyjść w tym samym czasie nawet duża grupa odwiedzających – już nie będzie. Popierają też noszenie maseczek na terenie placówek zdrowia.

Jak powiedział rzecznik Szpitala Bródnowskiego Piotr Gołaszewski, odwiedziny pacjentów są potrzebne, ale mogą być niebezpieczne.

- Odwiedzając chorego, pomagamy mu, ale możemy również stanowić dla niego zagrożenie. Zdarzały się przypadki, gdy odwoływaliśmy zabiegi, bo pacjenci złapali infekcję od bliskiej osoby. Szpital to miejsce, w którym przebywają osoby o obniżonej odporności. Dlatego mam nadzieję, że kultura noszenia maseczek w podmiotach medycznych w przypadku, gdy ktoś ma nawet niewielkie objawy przeziębienia, nie skończy się wraz z pandemią – mówi Gołaszewski.