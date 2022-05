Nowy Vinted. Stres, problemy i aktywność oszustów - oto pierwsze dni nowej platformy

Przeniesienie konta Vinted.Pomimo wskazówek, transfer jest wyzwaniem

Między 16 a 20 maja Vinted przenosi się na nową platformę i na stronie internetowej zamieszcza wskazówki, co należy zrobić by przetransferować stare konto: "Prosimy zaczekać na zaproszenie i nie tworzyć nowego konta na własną rękę. Jeśli utworzysz nowe konto, Twoje dane nie zostaną przeniesione na nową platformę Vinted. Przeprowadzimy Cię przez cały proces w kilku prostych krokach". Jednak nie dla wszystkich użytkowników to łatwy proces, a swoimi problemami i wątpliwościami dzielą się w internecie.

Vinted. Stara platforma była już oswojona. A teraz? "Stresują mnie te zmiany na Vinted"

Użytkownicy mają różne problemy związane z transferem i dzielą się nimi w mediach społecznościowych. "Stresują mnie te zmiany na Vinted, bo nie chcę stracić nic z mojego starego konta" - napisała użytkowniczka Twittera sivantily. "Zaczyna mnie wkurzać Vinted, wprowadził jakieś dziwne zmiany i ja nie wiem o co chodzi a zaraz ktoś wymyśli, że chce kogoś odszukaj, ja p***" - denerwuje się inna osoba o nicku stawacsie.

Użytkowniczka Facebooka o imieniu Dominika napisała na grupie dla fanek jednej z marek odzieżowych: "Wiem, że dużo z was korzysta z Vinted. Oni teraz zmieniali platformę, kazali się przenieść na nowy no i klops, okazuje się, że na tym nowym to ja mam zablokowane konto".

Kolejna osoba jest zaniepokojona, że na nowym koncie zamiast profili kupujących, którzy skomentowali i ocenili przeprowadzone z nią transakcje, są puste miejsca, bo użytkownicy ci nie przenieśli jeszcze konta na nową platformę.

Vinted. Aplikacja w nowej formie to nowi oszuści czatujący na twoje pieniądze. Jak nie dać się oszukać?

Rewolucja na Vinted to okazja dla cyberprzestępców, którzy zwiększyli swoje praktyki. Gdy poznamy metody działania oszustów na Vinted, jesteśmy w stanie się skutecznie przed nimi obronić. Platforma już opublikowała specjalną instrukcję dla sprzedawców, informującą jak rozpoznać próby phishingu i spoofingu.

"Kampanie phishingowe czy spoofing korzystają z mechanizmu podszycia, wysyłając fałszywe komunikaty/wiadomości, które wydają się z pochodzić z wiarygodnego źródła. W tym przypadku atakujący korzystają z mechanizmów psychologicznych, by wprowadzić w błąd osoby atakowane" - tak wyjaśniał te typy oszustw internetowych Stanisław Żaryn, rzecznik ministra Koordynatora Służb Specjalnych.

Serwis sprzedażowy przypomina, by użytkownik zawsze weryfikował otrzymane wiadomości, aby upewnić się, że faktycznie pochodzą od zespołu prowadzącego Vinted. Ten krok jest bardzo ważny, bo na pierwszy rzut oka użytkownik może uznać je za pochodzące z oficjalnego źródła. Maile spreparowane są przez oszustów tak dobrze, że kupujący i sprzedający na Vinted mogą kliknąć w takie linki ryzykując nie tylko utratę danych do kont online, ale także wszystkich swoich oszczędności.