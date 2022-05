14. emerytura na oszczędności? Oburzenie po słowach Pawła Borysa. "Nie obrażajcie emerytów"

Czternasta emerytura - Paweł Borys radzi seniorom co zrobić z dodatkowymi środkami

Paweł Borys, prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, w "Magazynie EKG" na antenie radia TOK FM podzielił się z słuchaczami swoimi pomysłami na walkę z inflacją.

To czego potrzebujemy, by zmierzyć się inflacją, to zachęcenie Polaków do ograniczenia wydatków konsumpcyjnych. I oszczędzania - Temu, jak wskazywał, mają służyć wyższe oprocentowanie lokat i obligacje Skarbu Państwa oprocentowane powyżej 5 proc.

Borys poradził także emerytom, co powinni zrobić z 14. emeryturami, które rząd wypłaci im w sierpniu tego roku:

- Jeżeli mamy dodatkowe dochody, jest 14. emerytura, to warto te osoby zachęcić, żeby trochę tych pieniędzy nie przeznaczyli na bieżące wydatki. Tylko na oszczędności

Zapytany zaś o to, czy zamiast "czternastek" nie lepsza byłaby druga w tym roku waloryzacja, która dotyczyłaby wszystkich emerytów, odparł

- To w zasadzie ekwiwalent waloryzacji. Ale ma tę zaletę, że nie buduje w budżecie takiego zobowiązania na zawsze. Rząd podejmuje decyzję w zależności od sytuacji budżetowej. Jak wyniki budżetu są dobre i stać nas, by 14. emerytura się pojawiła, to się na to decyduje.

"Nie ośmieszajcie się z takimi radami" - emeryci oburzeni słowami Pawła Borysa

Słowa Pawła Borysa wypowiedziane na antenie TOK FM odbiły się szerokim echem w mediach społecznościowych. Internauci, w tym wielu emerytów, nie zostawili na prezesie PFR suchej nitki. Wśród setek komentarzy trudno znaleźć choć jeden, który przyznałby mu rację.

"Na głupoty to rząd wydaje nie obrażajcie emerytów"

"Panie Borys na jakie oszczędności. Średnia emerytura wyniesie ok. 1300 zł. Jak pan chce to zainwestować. W obligacje państwowe 10 letnie? Oprocentowane 5% rocznie, dają przy wykupie ok 650 zł. I to ma zachęcić 70 letniego emeryta . Jesteście śmieszni. Emeryt wydaje średnio 450 zł miesięcznie na leki. Więc się nie ośmieszajcie z takimi radami."

"No tak odłożyć na oszczędności, a za jakiś czas będą te pieniądze warte połowę. Super Rada."

"Nie wiem śmiać się czy płakać. Wy którzy zarabiacie duże pieniądze dając te pieniądze emerytom nakazujecie im oszczędzać? Co za hipokryzja .Te pieniądze nie pokryją inflacji-wszystko zdrożało. Emeryci to jedna z biedniejszych grup społecznych, nauczona od dawna oszczędzać więc parafrazując "te pieniądze się nam po prostu należą"

Część internautów wykazała się sporą dozą ironii:

"Ale jak znam emerytów to na pewno przepier*lą cały hajs na głupoty: zaległe rachunki za prąd czy ogrzewanie, może na czynsz, leki czy (obym się mylił) na jedzenie. Zamiast odłożyć na konto na bardzo wysoko oprocentowane lokaty (tu głęboki ukłon w stronę sektora bankowego i Glapy) lub zainwestować w nieruchomości. Strasznie nierozważni są emeryci..... "

"A emeryci zaraz wybiorą się na Seszele i przegwizdają to co dobra władza im daje"

"Wydaję więcej niż zarabiam, ale tę resztę odkładam."

aha.. czyli nie wydawać na zdrowsze jedzenie i leki lub generalnie godniejsze życie, tylko oszczędzać na pogrzeb? Ależ z niego wujek dobra rada!

Czternasta emerytura 2022 dla kogo? Nie wszyscy ją dostaną

W przeciwieństwie do trzynastej emerytury, która z urzędu przysługuje każdej osobie uprawnionej do świadczenia emerytalnego, czternasta emerytura jest uzależniona od kryterium dochodowego. Na razie nie wiadomo, czy w związku z dość wysoką waloryzacją emerytur próg przyznawania "czternastek" zostanie zmieniony. W 2021 roku wynosił on 2,9 tys zł. 14 emeryturę otrzymywał więc każdy emeryt z prawem do świadczeń, którego dochód nie przekraczał tej kwoty. Osoby przekraczające próg obowiązywała zasada "złotówka za złotówkę", czyli wysokość "czternastki" była pomniejszana o kwotę przekraczającą próg dochodowy.

"Czternastka" dla emerytów 2022 będzie równowartością najniższej emerytury, która od 1 marca tego roku wynosi 1338,44 zł brutto