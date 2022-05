Wniosek o 500 plus - główny termin już minął, ale spóźnialscy wciąż mają szansę na wypłaty

500 plus nie jest świadczeniem przyznawanym każdemu rodzicowi z urzędu, dlatego by je otrzymać, należy złożyć wniosek. Rodzice muszą także pamiętać o tym, by wniosek składać przed każdym kolejnym okresem świadczeniowym. Aby zachować ciągłość wypłat od czerwca 2022 roku, kiedy to rozpoczyna się nowy okres rozliczeniowy programu "Rodzina 500 plus" należało złożyć wniosek do końca kwietnia. Jeśli ktoś jeszcze tego nie zrobił, powinien się pospieszyć, bowiem składając go do końca maja, pieniądze dostanie z opóźnieniem, ale także z wyrównaniem za czerwiec (wypłacanym w lipcu). W przypadku wniosków złożonych od 1 do 30 czerwca, wypłata świadczenia za czerwiec, lipiec i sierpień nastąpi do 31 sierpnia 2022 roku.

Osobom, które złożą wniosek po 30 czerwca, świadczenie 500 plus zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku, ale w takim przypadku nie będzie można liczyć na wyrównanie za zaległe miesiące.

Świadczenie 500 plus - znamy nowe terminy wypłat

Od 1 czerwca wypłatami środków z programu Rodzina 500 plus będzie zajmował się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zmianie ulegną także terminy przelewów. Każdy rodzic będzie miał ustalony termin płatności:

- Będzie to: 4, 7, 9, 14, 18 albo 20 dzień miesiąca. Gdy termin wypada w dzień wolny od pracy, to przelew realizujemy odpowiednio wcześniej. Termin płatności to jest dzień, kiedy środki muszą już być na koncie - tłumaczy Małgorzata Korba Rzeczniczka ZUS w województwie lubelskim

Wniosek o 500 plus - złożenie go to zaledwie kilka minut

Od początku 2022 roku wniosek o środki z programu 500 plus można złożyć wyłącznie zdalnie, za pomocą jednej z trzech platform:

empatia

bankowość elektroniczna

Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Empatia 500 plus - by złożyć wniosek należy wejść na stronę empatia.mpips.gov.pl i zalogować się w zakładce eWnioski przez Profil Zaufany bądź podpis kwalifikowany

Wniosek 500 plus 2022 przez bank - Instrukcje postępowania w przypadku wnioskowania przez bank znajdziemy na stronach poszczególnych instytucji.

PUE ZUS 500 plus - logowanie do Platformy Usług Elektronicznych ZUS dostępne jest za pomocą Profilu Zaufanego, elektronicznego podpisu kwalifikowanego, bankowości elektronicznej bądź za pomocą loginu i hasła PUE