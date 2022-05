Ziobro: Dwóch mężczyzn podejrzanych o zabójstwo na Nowym Świecie. Jest nakaz tymczasowego aresztowania

Zobacz wideo

"Śledczy ustalili tożsamość dwóch podejrzanych o zabójstwo na Nowym Świecie. Wydano nakaz tymczasowego aresztowania Sebastiana W. i Łukasza G. To postępowanie od razu poleciłem objąć nadzorem @PK_GOV_PL. Sprawcy muszą zostać szybko i surowo ukarani" - napisał w piątek na Twitterze Zbigniew Ziobro.

W nocy z soboty na niedzielę (z 8 na 9 maja) do sklepu przy Nowym Świecie w Warszawie wszedł ranny mężczyzna. Na miejsce została wezwana policja, a także służby ratunkowe. "Niestety pomimo udzielonej pomocy medycznej i wysiłku lekarzy mężczyzna zmarł" - zaznaczyła wówczas sierż. sztab. Gabriela Putyra z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji.

Po zdarzeniu na stronie śródmiejskiej policji opublikowane zostały zdjęcia z wizerunkiem mężczyzny, który mógł mieć związek z zabójstwem.

Konfederacja i Ordo Iuris straszą cudzoziemcami

Po zabójstwie mężczyzny w mediach społecznościowych pojawiły się wpisy, które sugerowały, że sprawcami morderstwa mogą być cudzoziemcy.

Krzysztof Bosak napisał na Twitterze. "Polska nam się zmienia. To przeciw czemu protestowaliśmy w latach 2014-15 już nadeszło. W najściślejszym centrum Warszawy przy przechodniach zamordowano Polaka, który stanął w obronie kobiet przed zaczepiającymi je cudzoziemcami".

Podobnie wypowiedział się Robert Winnicki. "Cudzoziemcy zadźgali nożem Polaka, który stanął w obronie zaczepianych kobiet. W ostatnich miesiącach imigranci pracujący w Warszawie jako kierowcy dopuścili się kilkudziesięciu gwałtów. Polityka masowej imigracji prowadzona przez PiS na wzór Zachodu przynosi „zachodnie" skutki" - napisał w mediach społecznościowych.

Również prezes Ordo Iuris, Jerzy Kwaśniewski, choć nie wprost - pisał o winie obcokrajowców. "Zabójstwo na Nowym Świecie. No to weszliśmy do Europy. Teraz: albo polityka zero tolerancji i zero politycznej poprawności albo równia pochyła ku "no-go zones" i tolerowanej przemocy. Jesteśmy w@OrdoIuris gotowi udzielić pomocy prawnej rodzinie ofiary. To ważny precedens" - napisał na Twitterze.