- Doszło do obniżenia sieci na torze drugim; pomiędzy Dworcem Centralnym a Dworcem Zachodnim - mówi tokfm.pl Katarzyna Koper z PKP Energetyka. I od razu dodaje: "Prace trwają, ekipa już pracuje na miejscu". Dopytywana, ile może potrwać usuwanie skutków awarii, odpowiada: "Nie wiem". - Standardowo takie prace trwają ok. dwóch godzin - dodaje.

Kiedy zadzwoniliśmy o godz. 20 do Karola Jakubowskiego z Polskich Linii Kolejowych, ten poinformował, że awaria nadal jest usuwana.

Nie wiadomo też, co spowodowało obniżenie sieci na torze drugim. - Ustalamy to. Ale najczęściej do uszkodzenie sieci dochodzi przez pantograf - dopowiada.

Przewoźnicy kolejowi już informują o zmianach w rozkładzie pociągów. "Utrudnienia w ruchu pociągów na linii średnicowej dalekobieżnej. Niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji, kursować inną trasą niż przewidziana w rozkładzie jazdy" - można przeczytać na stronie Kolei Mazowieckich.

Informacje w mediach społecznościowych wrzucają także sami pasażerowie. "Rekordzista ma 260 minut opóźnienia. Na razie... - napisał na Twitterze Mchał Pol z "Kanału Sportowego".