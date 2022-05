Alert pogodowy. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Może wiać w porywach do 100 km/h

Zobacz wideo

Ostrzeżenia meteorologiczne wydane zostały dla całej Polski. "Uważajcie. Dziś będzie mocno wiało w całej Polsce. IMGW wydał ostrzeżenia 1. i 2. stopnia przed silnym wiatrem. Pamiętajcie, żeby zabezpieczyć wszystkie rzeczy, które może porwać wiatr. W trakcie wichury nie chowajcie się pod drzewami - alarmuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

REKLAMA

Alerty pierwszego stopnia obowiązują na południu kraju i obejmują województwa:

dolnośląskie,

opolskie,

śląskie,

małopolskie,

świętokrzyskie,

podkarpackie,

południowe powiaty województwa lubelskiego.

Na tym obszarze wiatr będzie wiał w porywach do 75 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 15 na południowym zachodzie, do godziny 19 na południowym wschodzie.

Pomarańczowe alerty wydane zostały natomiast dla województw:

zachodniopomorskiego,

pomorskiego,

kujawsko-pomorskiego,

lubuskiego,

wielkopolskiego,

łódzkiego,

mazowieckiego,

warmińsko-mazurskiego,

podlaskiego,

lubelskiego - z wyjątkiem południowych powiatów.

Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują do godziny 15 na zachodzie, do godziny 17 w centrum i do godziny 20 na wschodzie kraju. Na tym terenie wiatr będzie wiał w porywach do 90, a miejscami nawet 100 kilometrów na godzinę.

Straż Pożarna: Ponad 260 interwencji straży pożarnej w związku z burzami

Ponad 260 razy interweniowali strażacy w związku z burzami, które przeszły nad Polską w piątek wieczorem i w nocy z piątku na sobotę - poinformował PAP rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej bryg Karol Kierzkowski. - W niektórych rejonach pojawiły się wczoraj ostrzeżenia przed burzami nawet trzeciego stopnia" - powiedział Kierzkowski.

Dodał, że nie było żadnych poważnych zdarzeń. - Głównie to połamane drzewa i gałęzie. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych w wyniku burz - zaznaczył.

Strażacy wyjeżdżali na sygnale by usuwać połamane drzewa i gałęzie w zasadzie tylko na zachodzie i południowym zachodzie Polski.

Od piątku wieczorem do soboty rano strażacy pojęli 263 interwencje, najwięcej w woj. dolnośląskim - 52, lubuskim - 44 i wielkopolskim - 42.

- Jeszcze dziś strażacy będą usuwać połamane drzewa i gałęzie - zapowiedział rzecznik PSP.