Od początku maja wszyscy już myślą o prezentach i kartkach z życzeniami dla mamy na Dzień Matki. Jak co roku, Dzień Matki w Polsce obchodzimy 26 maja.

Dzień Matki na świecie ma różne daty. Kiedy obchodzimy Dzień Matki w Polsce?

Polska jest jedynym krajem na świecie, w którym Dzień Matki obchodzony jest 26 maja. Kiedy jest Dzień Matki w innych krajach? Data wypada w bardzo różne dni, np. w Meksyku jest to 10 maja, w Korei Południowej 8 maja, a na Białorusi – 14 października.

Dzień Matki w Polsce pierwszy raz obchodzono w 1914 roku w Krakowie, a jego organizacją zajmował się wówczas PCK. Tego samego roku ustanowiono też Dzień Matki w Stanach Zjednoczonych.

Przez wiele lat w Polsce obchody wypadały w jedną z majowych niedziel. Od 1923 r. życzenia dla mamy z okazji Dnia Matki składamy 26 maja.

W 2022 roku dzień naszych mam będziemy obchodzić w czwartek.

Życzenia dla mamy: piosenka, wiersz czy proste życzenia? Najpiękniejsze to te wyrażone prosto z serca

Życzenia dla mamy na Dzień Matki powinny być wyrażone prosto z serca, jednak wiele osób ma co roku problem, aby ubrać je we właściwe słowa. W internecie znaleźć można gotowe życzenia z okazji Dnia Matki do wysłania SMS-em lub przez aplikację Messenger. Poniżej zamieszczamy kilka najpiękniejszych:

Choć serduszko moje małe, Tobie dziś oddaje całe. Byś na zawsze pamiętała i podziękę moją znała. Za to wszystko coś zrobiła, za to żeś mnie urodziła, i że byłaś mą ostoją, za to żeś jest matką moją. Ślę życzenia, a nie kwiatki oraz miłość na Dzień Matki.

Nie ma drugiej takiej osoby na świecie, która tyle wie o mnie i która, cokolwiek się nie stanie, zawsze o mnie troszczyć będzie się. Dlatego powiem krótko: Mamo, kocham Cię!

Dzisiaj składam Ci Mamo najlepsze życzenia. Za Twe przykrości, za Twe cierpienia za noce bolesne, za noce czułe, za wszystko Mamo dziś Ci dziękuje. Dziś jestem dorosła, a Ty nieraz szlochasz. Ty jesteś moją Matką i za to Cię Kocham!

Z okazji Dnia Matki: szczęścia, zdrowia, pomyślności, samych w życiu chwil radości, żadnych smutków, trudów, łez, niech się spełni to, co chcesz! Mamo życzę Ci zdrowia, pomyślności, nadziei i wiary. Kocham Cię!

Dziękuję Ci Mamo, za Twoje serce, troskę i dobroć. Dziękuję, że mnie mądrze i z miłością wychowałaś. Za wszystkie Twoje trudy i starania składam Ci serdeczne podziękowania.

Krótkie życzenia dla mamy - wierszyki na dzień matki, które powiedzą wszystko w kilku słowach

Życzenia z okazji Dnia Mamy nie muszą być długie, czasem w jednym zdaniu wyrazić można najszczersze uczucia. Jeśli szukasz krótkich wierszyków dla mamy, mamy dla Ciebie kilka propozycji:

Najdroższa Mamo, zawsze cierpliwa, oddana, troskliwa, zawsze spiesząca z pomocą, żyj w szczęściu i zdrowiu.

Kochana Mamo! Niech ten radosny dzień na zawsze Twe troski odsunie w cień. Niech się śmieje do Ciebie świat, blaskiem szczęśliwych i długich lat!

Dzisiaj, droga Mamo, masz twarz uśmiechniętą. Niech przez rok cały trwa to Twoje święto.

Dzień Matki jest raz w roku, szczęśliwy i pełen uroku. W tym dniu pragnę złożyć Ci życzenia: Zdrowia, szczęścia i powodzenia.

Najdroższa, kochana, najwspanialsza mamo. Dziś jest Twoje święto. Dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Kocham Cię mamo!