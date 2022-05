Lektury obowiązkowe na egzamin 8 klasisty 2022. Oto dlaczego mogą być właśnie te

Przystępujący do egzaminów co rok próbują odgadnąć jakie tematy Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) przygotuje na dla ósmoklasistów. Trafienia można oprzeć na tym, co było w poprzednich latach lub kierując się innymi przesłankami:

zainteresuj się lekturami pochodzącymi z XIX w. To dlatego, że rok 2022 to Rok Romantyzmu Polskiego. W tym roku mija też 200 lat od publikacji tomu Adama Mickiewicza "Romantyczność",

na egzaminie maturalnym był "Pan Tadeusz". Ósmoklasiści mogą też spodziewać się, że zostaną zapytani o dzieło któregoś z romantyków. Czy będą to "Dziady cz. II", "Świtezianka", "Reduta Ordona", a może inne z lektur? O tym przekonamy się jutro, ale te lektury warto jeszcze powtórzyć,

jedna z pozycji, której też można się spodziewać to "Kamienie na szaniec". Lektura była jedynie wspomniana na jednym z poprzednich egzaminów ósmoklasistów. Czy tym, razem będzie wykorzystania w dłuższej wypowiedzi, może rozprawce?

Co było na egzaminach ósmoklasisty 2019, 2020 i 2021? Te lektury mogą wracać

Lektury to zarówno tematy rozprawek na egzamin ósmoklasisty, jak i przedmiot pytań testowych. Sprawdź, które pozycje pojawiały się w poprzednich latach i w jakiego typu zadaniach egzaminacyjnych.

Egzamin ósmoklasisty 2019:

"Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego. W jednym z zadań pojawił się fragment lektury, którą należało rozpoznać.

"Mały Książe" Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. Pozycja wykorzystana do sprawdzenia umiejętności czytania ze zrozumieniem. Uczniowie mogli wykorzystać lekturę w wypracowaniu, oraz zaprosić na spektakl redagując zaproszenie.

Egzamin ósmoklasisty 2020:

"Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza - lektura wykorzystana była do oceny czytania ze zrozumieniem, a także formułowaniem argumentów do tezy związanej z książką.

"Artysta" Sławomira Mrożka. Lektura została usunięta z wymagań do egzaminu 2022, nie pojawi się więc w tym roku.

Egzamin ósmoklasisty 2021:

"Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza - dotyczyło jej pytanie o grzeczność, której pilnował Soplica,

Fragmenty dzieł do rozpoznania na podstawie kartki z kalendarza. Chodziło o lektury: "Mały książę", "Balladyna", "Dziady cz. II" i "Opowieść wigilijna".

Pozycje lektur, typowane na egzamin ósmoklasisty, polski 2022

Podane lektury, mogą być wykorzystane jako tematy rozprawek na egzamin ósmoklasisty.

"Opowieść wigilijna" Karola Dickensa,

"Zemsta" Aleksandra Fredry,

Fraszki i treny Jana Kochanowskiego,

"Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego,

"Reduta Ordona", "Śmierć Pułkownika", Świtezianka", "Dziady cz. II", "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza,

"Mały Książe" Antoine’a de Saint-Exupéry’ego,

"Quo Vadis" i "Latarnik" Henryka Sienkiewicza,

"Balladyna" Juliusza Słowackiego

Struktura rozprawki. Pamiętaj o tezie i hipotezie

Rozprawka to forma pisemna, często występująca na egzaminie ósmoklasisty. Przystępując do niej trzeba pamiętać, że autor musi przyjąć konkretne stanowisko wobec problemu do którego się odnosi, co może być wyrażone w formie tezy lub hipotezy. Przed rozpoczęciem pisania, dobrze jest zrobić sobie plan rozprawki.

Powinna się składać z 3 części:

wstępu . We wstępie zarysuj temat i określ problematykę. Zakończ wstęp umieszczając tezę, która powinna mieć formę twierdzenia lub hipotezę, w formie przypuszczenia;

. We wstępie zarysuj temat i określ problematykę. Zakończ wstęp umieszczając tezę, która powinna mieć formę twierdzenia lub hipotezę, w formie przypuszczenia; rozwinięcia . To główna część rozprawki. Najlepiej jeśli będzie się składać z trzech akapitów, a w każdym autor umieści argumenty, poparte dwoma lub trzema przykładami. Jeśli we wstępie pojawiła się teza, tutaj uzasadnij ją, jeśli hipoteza, tutaj rozważ problem przywołując argumenty zarówno "za", jak i "przeciw";

. To główna część rozprawki. Najlepiej jeśli będzie się składać z trzech akapitów, a w każdym autor umieści argumenty, poparte dwoma lub trzema przykładami. Jeśli we wstępie pojawiła się teza, tutaj uzasadnij ją, jeśli hipoteza, tutaj rozważ problem przywołując argumenty zarówno "za", jak i "przeciw"; zakończenia. To podsumowanie rozprawki, w którym należy przypomnieć tezę i ostatecznie ustosunkować się do hipotezy. Końcowa część rozprawki nie może mieścić się w jednym zdaniu i dobrze jeśli skłania czytelnika do refleksji. Rozprawkę warto zakończyć odpowiednim cytatem.

Na stronie cke informator egzamin ósmoklasisty 2022 można sprawdzić także inne informacje dotyczące tego ważnego egzaminu. Są związane zarówno z jego organizacją i przebiegiem, jak i wymaganiami.