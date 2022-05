Egzamin ósmoklasisty 2022 pod znakiem romantyzmu? Przecieki tematów z języka polskiego

We wtorek 24 maja 2022 o godz. 9:00 rozpoczął się egzamin ósmoklasisty 2022 z języka polskiego. Potrwa on 120 minut. Jest to pierwszy z trzech egzaminów, jakie odbędą się w najbliższych dniach w szkołach podstawowych. Już jutro, 25 maja (środa) 2022 uczniowie ósmych klas będą zdawali test z matematyki, a dzień później – z języka obcego.

Egzamin ósmoklasisty 2022: przecieki krążą po internecie? CKE przestrzega

Jak co roku, uczniowie w panice przeszukują internet w poszukiwaniu przecieków. Egzamin ósmoklasisty 2022 to okazja dla oszustów, którzy ogłaszają się w sieci twierdząc, iż za opłatą mogą udostępnić tematy, które pojawią się na tegorocznych testach. Centralna Komisja Edukacyjna przestrzega przed korzystaniem z usług takich osób – podane przez nich informacje mogą się okazać nieprawdziwe. CKE pilnuje, aby treść arkuszy nie dostała się w niewłaściwe ręce, a jeśli to się wydarzy – sprawą zajmie się prokuratura, a egzamin w takiej sytuacji może być powtórzony.

Doniesienia o przeciekach dotyczą informacji płynących z Podlasia – to stamtąd w ubiegłych latach płynęły informacje o tematach dla maturzystów i ósmoklasistów, które okazywały się podejrzanie trafne. Sprawą przecieków z Podlasia zajmowała się nawet prokuratura.

Na Twitterze, podobnie jak w ubiegłym roku, pojawiły się posty o tym, że uczniowie z niecierpliwością czekają na jakiekolwiek informacje dotyczące tegorocznych tematów na egzaminach.

Jak wygląda przykładowe zaproszenie? Jak napisać ogłoszenie? Egzamin ósmoklasisty w trendach internetowych

Wśród wyszukiwań w google trends dominują w tym roku pytania o to, jak napisać zaproszenie oraz o przykładowe ogłoszenie. Egzamin ósmoklasisty z języka polskiego w 2022 roku – według doniesień internetowych – ma zawierać takie właśnie zadania.

Egzamin ósmoklasisty 2022 z języka polskiego pod znakiem romantyzmu

2022 został ogłoszony rokiem romantyzmu – w tym właśnie roku wypadają dwusetne urodziny epoki Adama Mickiewicza. Z tego powodu wiele osób przypuszcza, iż tematy związane z romantyzmem i ogólnie miłością będą dominowały na egzaminie ósmoklasistów z języka polskiego. Wątek ten pojawił się w wielu tegorocznych twittach dotyczących ew. tematów na tegorocznym teście.

Bardzo prawdopodobne jest więc, że na trwającym właśnie egzaminie ósmoklasisty 2022 z języka polskiego pojawił się motyw miłości w lekturach, a tematy testu będą odnosiły się do takich dzieł, jak "Balladyna" Juliusza Słowackiego czy znajdujących się na liście lektur dzieł Adama Mickiewicza. Z tego powodu wielu uczniów klas ósmych szkoły podstawowej przez ostatnich kilka dni poszukiwało w internecie streszczenia "Świtezianki", interpretacji fraszek i trenów Jana Kochanowskiego czy streszczenia "Pana Tadeusza".