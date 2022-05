Terminy składania wniosków o przyjęcie do szkół średnich w Krakowie ruszyły 16 maja. Swój akces do wybranych szkół można składać do 30 maja - w przypadku szkół artystycznych i sportowych wymagających przeprowadzenia testów umiejętności lub do 20 czerwca - dla wszystkich pozostałych. Uczniowie mogą składać wnioski do dowolnej liczby placówek. Którą wybrać? Oto najlepsze licea w Krakowie.

