Czy wakacje za grosze w 2022 są możliwe? Co wybrać - Polskę czy zagranicę?

Kiedy wakacje 2022? Uczniowie i rodzice odliczają już dni do zakończenia roku szkolnego

Za ile są wakacje? Nie licząc dzisiejszego (24.05.2022) dnia, wakacje w szkołach zaczynają się już za 31 dni. Zaczynają się w sobotę 25 czerwca i trwają do środy 31 sierpnia 2022 roku. Większość osób w tym właśnie okresie wyjedzie na urlop z rodziną.

REKLAMA

Wakacje 2022? Kiedy opłaca się je zaplanować? Pierwsza okazja jeszcze w czerwcu

Niektórzy zdecydują się na wyjazd wakacyjny już w czerwcu – wszystko przez Boże Ciało, które ustawowo jest dniem wolnym i wypada w czwartek 16 czerwca 2022 roku. W szkołach też można liczyć na nieco wolnego w tym czasie – piątek 17 czerwca 2022 będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Kolejnym dobrym momentem do wzięcia urlopu jest połowa sierpnia – w poniedziałek 15 sierpnia 2022 r. będziemy obchodzić Święto Wojska Polskiego (a w kościele święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny). To dzień ustawowo wolny od pracy, a skoro wypada w poniedziałek, to warto wybrać się w tym czasie na przedłużony weekend, albo zaplanować dłuższe wakacje oszczędzając 1 dzień urlopowy.

Wakacje z dziećmi. Polska oferuje wiele, ale tanio nie będzie

83% Polaków planuje spędzić wakacje w Polsce – tak wynika z badania przeprowadzonego dla Tur-Info.pl (Serwis Informacyjny Branży Turystycznej). Niestety, ceny polskich hoteli będą w tym roku wyjątkowo wysokie. Jak wynika z ankiety, którą hotelarzom wysłała Izba Hotelarstwa Polskiego – w stosunku do ubiegłego roku wzrost cen zakomunikowało aż 80% obiektów, w tym ponad 1/3 z nich deklaruje podwyżki o ponad 20%.

Decydując się na wakacje z dziećmi w Polsce, musimy się więc liczyć z dużo wyższymi stawkami za nocleg. Na oferty first minute już za późno, dlatego warto – jeśli jest taka możliwość – poczekać na oferty last minute, które bywają sporo tańsze. Trzeba jednak pamiętać, że szczególnie nad polskim morzem trudno będzie wtedy znaleźć coś na zadowalającym poziomie.

– Ceny mocno poszybowały i niezależnie do jakiego okresu byśmy się nie odnieśli, Polacy takich cen wakacji nie widzieli nigdy – powiedział w rozmowie z Business Insider Polska Piotr Henicz, wiceprezes Itaki oraz wiceszef Polskiej Izby Turystyki.

Według niego wzrost cen plasuje się w granicach 20-25 proc. w porównaniu do 2021 roku. Uważa on też, że podwyżki powinny zatrzymać się na poziomie 30% – jeśli będą wyższe, rynek i konsumenci tego nie udźwigną.

Tanie wakacje 2022? Wakacje w Bułgarii tańsze od tych w Sopocie

Według Piotra Henicza, w przypadku wyjazdów zagranicznych są trzy główne powody wzrostu cen – i wcale nie chodzi tu o inflację. Wśród najważniejszych przyczyn wiceszef Polskiej Izby Turystyki wymienia: gwałtowny wzrost ceny paliwa lotniczego, niski kurs złotego oraz rosnące koszty związane z prawem do emisji CO2.

Nie oznacza to jednak, że nie opłaca się jechać na zagraniczny urlop. Jak mówił w rozmowie z Business Insider Polska Marcin Dymnicki, prezes TUI Poland, z powodu galopującej w Polsce inflacji wakacje w Bułgarii kosztują obecnie mniej niż te w Sopocie.

Gdzie warto więc wybrać się w tym roku na wakacje? Właśnie do Bułgarii.

- Ona nadal jest najtańsza i tam też ceny najmniej rosną. Za tygodniowy pobyt w dobrym, czterogwiazdkowym hotelu zapłacimy tam trochę ponad 2000 zł – powiedział Marcin Dymnicki z TUI Poland.

Drugim bardzo tanim, a atrakcyjnym przyrodniczo i krajoznawczo kierunkiem jest Albania. Jak zauważył Marcin Dymnicki, mimo wzrostu cen, Polacy nadal chętnie decydują się na wyjazdy do Turcji i Grecji.