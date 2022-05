"To najbardziej oczywisty kierunek działania". Niemczyk podpowiada ABW, co zrobić ws. maili Dworczyka

Zobacz wideo

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego częściowo zablokowała portal poufnarozmowa.com, który regularnie publikuje treści maili, jakie miały zostać wykradzione z prywatnej skrzynki ministra Michała Dworczyka. W wymianie wiadomości mieli brać udział najważniejsi urzędnicy w państwie, na czele z premierem Mateuszem Morawieckim. ABW powołała się na artykuł 188 Prawa Telekomunikacyjnego o zagrożeniu dla obronność albo bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego.

Piotr Niemczyk, ekspert z zakresu bezpieczeństwa i służb specjalnych skłania się jednak ku opinii, że "ABW zajmuje się bzdurami". Choć, jak zastrzega, że "tutaj jest też coś innego". - Rząd konsekwentnie upiera się, że to są fejki i na pytanie dziennikarzy o wyjaśnienie kontekstu takiej czy innej wypowiedzi tegoż rządu, kompromitującej bardzo często, odpowiada, że nie będzie komentowała ruskich fałszywek - mówi w "Pierwszym Śniadaniu w TOK-u" u Piotra Maślaka.

- Jeśli to ruskie fałszywki, to po co ABW się tym zajmuje? - dopytywał prowadzący. - Jakiego rodzaju zagrożenie wchodzi w grę? Oczywiście dezinformacja - odpowiedział szybko Piotr Niemczyk.

Zastrzegł jednak, że w tej sytuacji trzeba by jednak zacząć "od wytoczenia nie największych armat, o bezpieczeństwie państwa i obronności, ale od kradzieży tożsamości". - Używanie, posługiwanie się cudzymi danymi, podrabianie kont pocztowych, także w mediach społecznościowych jest przestępstwem - tłumaczył.

Takiego śledztwa, jego zdaniem, jednak nie wszczęto - "nigdzie nie słychać o tym, by polskie służby poszukiwały osób, które podszywałyby się pod wysokich urzędników wojskowych". - To gruba niekonsekwencja, jeśli mówią, że to fałszywki, a jednak nie szukają osób, które się podszywają. Przecież to pierwszy i najbardziej oczywisty kierunek działania - podkreślił.

"Zwykła kultura polityczna tego wymaga"

Szef KPRM nie podważył, jak dotąd, autentyczności żadnego z maili, które opublikowała Poufnarozmowa.com. - W fatalnym świetle stawia to Michała Dworczyka - skomentował ekspert z zakresu bezpieczeństwa i służb specjalnych. - To jest człowiek, który nie przestrzegał elementarnych zasad ochrony informacji niejawnych. Rzeczy, które powinny być oklauzulowane gryfem tajności, opowiada sobie w mailach, które nie są w żaden szczególny sposób chroniony - dodał.

Taki obowiązek, jak przypomniał ekspert, nakłada na niego ustawa, która mówi jasno: "jeśli chcemy przekazywać w poczcie elektronicznej informacje o klauzuli: poufne, to muszą one spełniać dosyć wyśrubowane standardy ochrony". - On tego nie używa, nie chce. Zwykła kultura polityczna tego wymaga - dodał.

W mailach znalazły się informacje m.in. o szczegółach zakupów systemów obronnych. W ocenie eksperta, są to już "dane, które powinny mieć klauzulę: poufne - nie jakąś wysoką szczególnie, nie: tajemnica państwowa. - Ale prawdomównie powinny być chronione. W związku z czym mamy do czynienia z naruszeniem prawa - zastrzegł.

"Albo informacje są nieprawdziwe, albo..."

ABW wydala polecenie zablokowanie strony polskim operatorom. Ale zarobiła to nieskutecznie - blokadę można obejść. Tymczasem, jak wskazał Piotr Niemczyk, agencja może korzystać z różnych narzędzi. Od 2016 r. obowiązuje ustawa antyterrorystyczna, która nadaje jej prawo i możliwości działania w przypadku zagrożenia ekstremizmem. - Tylko dowcip polega na tym, że to też musi mieć podstawy prawne. Jak ABW pisze do operatora pismo i żąda możliwości wyłączenia serwisu internetowego, to musi się powołać na przepis, który ten serwis narusza - tłumaczył Piotr Niemczyk. Po czym od razu dodał: "Jak prawnik operatora czyta pisma ABW, a potem porównuje to z treścią tego portalu, to widzi, to co my. Że to się wszystko kupy nie trzyma".

W jego ocenie, oznacza to, że "albo te informacje są nieprawdzie, nie grożą bezpieczeństwu państwa ani porządkowi publicznemu albo obronności. Albo są one prawdziwe i konsekwencje tego należało podjąć kilka lat wcześniej - rok wcześniej, jak maile zaczęły wyciekać".

- Pewnie prawnik dochodzi do wniosku : "Dobrze - nie widzę szczególnego zagrożenia dla obronności. Jeżeli już naprawdę coś naraża państwo polskie na jakieś straty, to głupota rządzących". - dodał. - Można mieć poważne wątpliwości nie tylko do skuteczności działań, ale też świadomości prawnej ABW - podsumował.