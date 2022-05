Co z wypłatami 40 zł za pomoc uchodźcom? Rząd obiecuje naprawić przepisy

40 zł na Ukraińca – wniosek po zmianie zapisów w rozporządzeniu ogranicza wsparcie

We wniosku o 40 zł na Ukraińca, który należy wypełnić, aby otrzymać dopłatę, konieczne jest podanie przyznanego jej numeru PESEL. Nie wystarczy już numer i seria dokumentu potwierdzającego tożsamość. Taką zmianę zapisano w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 kwietnia 2022 r.

Z tego powodu spora część osób, które gościły u siebie uchodźców z Ukrainy została pozbawiona rządowego wsparcia. To zaskakujące – szczególnie, że prawo ma działać wstecz: wnioski bez numeru PESEL dla Ukraińca, złożone po 30 kwietnia 2022, mają zostać odrzucone.

Polacy bez wypłaty 40 zł na Ukraińca. Rząd tłumaczył się uszczelnianiem systemu

Po nowelizacji ustawy pomocowej, gwarantującej Polakom 40 zł za dzień goszczenia u siebie w domu obywatela/obywatelki Ukrainy, wiele osób zostało pozbawionych tego wsparcia finansowego od rządu. Dlaczego? Część gości z Ukrainy opuściła Polskę, udając się dalej na Zachód lub wracając do swojego kraju i nie wyrobiła przed wyjazdem numeru PESEL dla Ukraińców. Mimo, że mieszkali w Polsce dłuższy czas, pomagające im osoby nie miałyby już szans na gwarantowaną im wcześniej dopłatę.

Sprawa dotyczy bardzo dużej liczby osób – od rozpoczęcia wojny granicę z Polską przekroczyło ponad 3 i pół mln uciekinierów z Ukrainą. Tylko niespełna 1/3 z nich wyrobiła PESEL.

Ministerstwo twierdziło, że intencją wprowadzonych zmian było uszczelnienie systemu i zminimalizowanie ryzyka wyłudzeń. Kłopot w tym, że ci, którzy gościli Ukraińców np. w marcu i kwietniu 2022 roku, nie mogli wiedzieć, że bez przyznanego Ukraińcowi PESEL-u nie dostaną wypłaty świadczeń gwarantowanych wcześniej wszystkim pomagającym.

Polacy są rozżaleni, ministerstwo obiecuje zmianę przepisów. Nowe wejdą na przełomie czerwca i lipca

O sprawę zapytali MSWiA dziennikarze TOK FM, których o sytuacji z formularzami dotyczącymi wsparcia 40 zł na Ukraińca zaalarmowali zaniepokojeni słuchacze, rozżaleni wprowadzonymi zmianami.

Najpierw ministerstwo tłumaczyło się koniecznością uszczelnienia procedur, aby uniknąć oszustw i nadużyć. Dziś jednak obiecuje, że naprawi przepisy i przyznaje, że te pieniądze Polakom goszczącym w swych domach uchodźców się należą.

- Reagujemy na tego typu kwestie i ten okres przejściowy 14 dni – ale uwaga, po wejściu w życie tej ustawy, to pewnie będzie na przełomie czerwca i lipca, będzie dla tych polskich rodzin, które przyjęły w marcu i kwietniu uchodźców, nie rozliczyły tego do dziś, a nie mają ich numerów PESEL – to będzie możliwość złożenia takiego wniosku – obiecuje wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker.

Ustawa trafi teraz do prac parlamentarnych.