14 emerytura 2022 netto: kiedy wypłata? Jest nowy harmonogram wypłat

Czternasta emerytura 2022 jest kolejnym dodatkowym świadczeniem pieniężnym dla emerytów i rencistów. Zapowiadano, iż zostanie wypłacona w czwartym kwartale tego roku. Kiedy 14 emerytura w 2022 trafi na nasze konta? Według nowego harmonogramu wypłata tego świadczenia rozpocznie się 25 sierpnia 2022 r. – czyli pod koniec trzeciego kwartału – i potrwa do 20 września 2022.

Wypłata "czternastek" będzie przebiegać na podobnych zasadach jak ta w ubiegłym roku. Według szacunków Ministerstwa Finansów w tym roku świadczenie otrzyma ok. 9 mln osób, a całkowity koszt wypłaty czternastej emerytury 2022 wyniesie ok. 11,4 mld złotych.

Czternasta emerytura 2022 nie będzie ostatnim takim świadczeniem? W Sejmie trwa debata nad jej przyszłością

14 emerytura nie jest świadczeniem ustawowym. Do tej pory była wypłacana jedynie w 2021 roku i miała być świadczeniem jednorazowym. Kilka miesięcy temu rząd zdecydował o wypłacie także czternastej emerytury 2022.

Jednak według niedawnych słów premiera Mateusza Morawieckiego, jest pomysł, aby 14 emerytura została na dłużej. Wprowadzenie "czternastki" na stałe zapowiadał już w 2019 r. prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- Bardzo chciałbym, by 14 emerytura była co roku; pamiętamy o potrzebach najmniej zamożnych Polaków i wszystkie nasze działania dowodzą, że nie są to tylko puste słowa – powiedział premier w rozmowie z "Super Expressem".

Rozmowy w Sejmie dotyczące przyszłości 14 emerytury zaplanowano na dziś, środę 25 maja 2022 roku.

14 emerytura – tabela netto i brutto pomoże wyliczyć świadczenia

Serwis internetowy gazetasenior.pl opublikował tabele netto 14 emerytury, które pomogą obliczyć swoje świadczenie uzależnione od wysokości zasadniczej emerytury:

przy emeryturze 2900 zł brutto lub niższej wyniesie 1 338,44 zł (netto jest to 1 217,87 zł)

przy emeryturze w wysokości 3 000,00 zł brutto wyniesie 1 238,44 zł brutto (netto 1 126,88 zł);

przy emeryturze w wysokości 3 100,00 zł brutto wyniesie 1 138,44 zł brutto (netto 1 035,89 zł);

przy emeryturze 3 200,00 zł brutto wyniesie 1 038,44 zł brutto (netto 944,90 zł);

przy emeryturze 3 300,00 zł brutto wyniesie 938,44 zł brutto (netto 853,90 zł);

przy emeryturze 3 400,00 zł brutto wyniesie 838,44 zł brutto (netto 762,91 zł);

przy emeryturze 3 500,00 zł brutto wyniesie 738,44 zł brutto (netto 671,92 zł);

przy emeryturze 3 600,00 zł brutto wyniesie 638,44 zł brutto (netto 580,93 zł);

przy emeryturze 3 700,00 zł brutto wyniesie 538,44 brutto (netto 489,94 zł);

przy emeryturze 3 800,00 zł brutto wyniesie 438,44 zł brutto (netto 398,94 zł);

przy emeryturze 3 900,00 zł brutto wyniesie 338,44 zł brutto (netto 307,95 zł);