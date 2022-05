Rekrutacja do liceów we Wrocławiu ruszyła 16 maja. Do egzaminów ósmoklasisty przystępuje w tym roku 6800 wrocławskich uczniów. Przygotowano dla nich 9300 miejsc w szkołach ponadpodstawowych. Którą szkołę wybrać? Najwyższy czas zdecydować. Podpowiadamy, które licea we Wrocławiu są najlepsze.

Fot. Maciek Skowronek / Agencja Wyborcza.pl