Sasin obiecuje Polakom niemieckie zarobki. Sprawdzamy, kiedy i czy w ogóle będzie to możliwe

Jacek Sasin w jednym z ostatnich wywiadów obiecał, że jego partia doprowadzi do tego, że Polacy będą zarabiali tyle, co Niemcy. Czy obietnica wicepremiera ma szansę się spełnić, a jeśli tak, to kiedy możemy spodziewać się takich wynagrodzeń, jakie otrzymują nasi zachodni sąsiedzi?

Fot. Adrianna Bochenek / Agencja Wyborcza.pl