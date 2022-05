30 tys. zł za brak wpłaty 50 gr? Kogo dotyczy kara?

Ten przepis, dotyczy wszystkich kierowców, którym zatrzymano prawo jazdy za różne przewinienia.

Gdy ustanie czas kary i kierowca może wrócić za kółko, powinien wystąpić o zwrot prawa jazdy. Jeśli tego nie zrobi, tylko usiądzie za kierownicą myśląc, że czas kary minął, popełnia kolejne wykroczenie: prowadzi bez uprawnień.

Policjant, który to odkryje, zgodnie z nowymi przepisami traktuje to jako jazdę bez uprawnień. Nie oznacza to nic miłego.

Kierowca nie może dalej prowadzić, samochód jest odholowywany.

Sprawa jest kierowana do sądu.

Regulują to przepisy, które od 1 stycznia 2022 otrzymał nowe wysokości grzywien, zaczynających od 1500 zł a kończących na 30 tys. zł:

Art. 94. § 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów.

Za tego typu wykroczenie grozi kara do dwóch lat zakazu prowadzenie pojazdów mechanicznych oraz grzywna do 30 tys. zł.

Za co można stracić prawo jazdy w 2022?

Prawo jazdy, w zależności od wagi przewinienia można stracić na krótszy lub dłuższy czas.

Utrata prawa jazdy na 3 miesiące

Przekroczenie prędkości na terenie zabudowanym o 50 km/h.

Przewożenie zbyt wielu pasażerów w samochodzie. Poza mandatem i punktami karnymi prawo jazdy można stracić przewożąc 3 nadmiarowych pasażerów.

Utrata prawa jazdy na rok

O tym czasie zatrzymania prawa jazdy decydują zdarzenia towarzyszące, mające miejsce w związku z prowadzeniem pojazdu. Jeśli obejmują wykroczenie, zakaz może wynosić 12 miesięcy, jeśli przestępstwo - nawet do 10 lat.

Utrata prawa jazdy na 3 lata i dłużej

Za jazdę po alkoholu. O czasie zatrzymania prawa jazdy z tego powodu decyduje zarówno stężenie alkoholu we krwi, jak i wykroczenia czy przestępstwa popełniane po alkoholu. Może to być czas krótszy (6-12 miesięcy), a nawet dłuższy (do 15 lat).

Za ucieczka sprawcy wypadku z miejsca zdarzenia.

Wniosek o zwrot prawa jazdy. Jak go złożyć poprawnie?

Szczegółowe informacje na temat wniosków o zwrot prawa jazdy, w zależności o jaki dokument chodzi i na jak długo został zatrzymany znajdziesz na stronie Internetowej gov.pl/odzyskaj zatrzymane prawo jazdy.

Dla prawa jazdy utraconego na okres krótszy niż rok przygotuj:

wniosek o zwrot prawa jazdy. Pobierz i wypełnij w domu, albo zrób to w urzędzie,

potwierdzenie, że opłata administracyjna została zapłacona. To właśnie to 50 gr., którego brak może być tak bolesny,

dowód osobisty lub paszport,

orzeczenie lekarskie – jeśli twoje badanie nie jest już ważne albo masz skierowanie na takie badanie,

orzeczenie psychologiczne – jeśli twoje badanie nie jest już ważne albo masz skierowanie na takie badanie.

Dokumenty należy złożyć w Urzędzie Miasta/Gminy. Można to zrobić osobiście, lub wniosek z załącznikami przesłać pocztą.