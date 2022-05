Nowa telewizja naziemna - od kiedy? Sprawdź telewizor

Pod koniec marca 2022 rozpoczęła się zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Zmiana wdrażana jest etapami. Trzeci, przedostatni etap miał miejsce kilka dni temu. Obecnie jedynie Mazowsze i Polska Wschodnia; od Suwalszczyzny, przez Podlasie, po Lubelszczyznę i Zamojszczyznę nadają po staremu. We wszystkich pozostałych regionach Polski działa już nowy system, DVB-T2. Odbieranie programów w tym standardzie wymaga nowoczesnych odbiorników telewizyjnych. Kto takiego nie ma może wymienić cały telewizor, dokupić dekoder DVB T2 (są dopłaty rządowe), lub straci możliwość odbioru programów.

Jak upewnić się, że telewizor jest przystosowany do odbioru sygnału w nowym systemie?

Wejdź na kanał 28. Telewizja emituje tam planszę testową wraz z komunikatem głosowym. Jeśli plansza lub głos nie są prawidłowe oznacza to, że telewizor nie nie współpracuje z systemem DVB-T2.

Sprawdź w instrukcji telewizora (można ją znaleźć także w Internecie) czy posiadany sprzęt obsługuje system DVB-T2.

Telewizja naziemna. Wszyscy ruszają, TVP zostaje w tyle i…wygrywa

Zmiana nadawania obejmuje m.in. TVN, TVN7, Polsat, TV4 i TV Puls, Te programy w większej części Polski nie są już odbierane na odbiornikach starego typu.

Natomiast TVP1 HD, TVP2 HD, TVP Info HD, TVP Sport HD, TVP3 czy TVP Historia, wciąż mogą nadawać starym sposobem. Telewizja Polska jako jedyna otrzymała zgodę na nadawanie w dotychczasowy sposób, aż do końca 2023 r. Zwrócił się o to do Urzędu Komunikacji Elektronicznej, szef MSWiA Mariusz Kamiński. Uzasadnił to… wojną na Ukrainie, stwierdzając, że kanały TVP znajdują się multipleksie trzecim (MUX-3) i są powiązane z Regionalnym Systemem Ostrzegania.

Jacek Kurski może być zadowolony - TVP będzie jedyną stacją odbieraną przez widzów ze starszymi odbiornikami. Stacje komercyjne nie dotrą do nich ze swoim przekazem, o ile odbiorcy nie wymienią telewizora lub nie kupią dekodera.

Opozycja protestuje. Sekretarz stanu KPRM w odpowiedzi zapewnia o obiektywności mediów publicznych

Dyskusja na temat wyłączenie Telewizji Polskie ze zmian i protesty opozycji miały miejsce na posiedzeniu komisji cyfryzacji.

- Dlaczego zostawiliśmy tylko jedną telewizję, a wyłączyliśmy inne? Są Polki i Polacy, którzy nie oglądają tej telewizji, a oglądają inne. Rozumiem, że tam Rosja może manipulować i dezinformować, a tu nie może? - dopytywał poseł KO Grzegorz Napieralski.

Odpowiedź jaką otrzymał od sekretarza stanu w KPRM, Adama Andruszkiewicza może nie zadowalać wszystkich tych, którzy telewizji publicznej zarzucają stronniczość.

- Uważam, że Telewizja Polska jest jednym z tych mediów, które podają wiarygodne i sprawdzone informacje dla Polaków. Trzeba zapewnić każdej grupie społecznej dostęp do wiarygodnych mediów - odpowiedział.