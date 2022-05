Wybory 2023: zwycięstwo opozycji jest kluczowe, żeby kolejne były uczciwe

Rafał Trzaskowski udzielił wywiadu Super Expressowi. Zaznaczył w nim, że wyniki wszystkich kolejnych głosowań w Polsce czyli wybory samorządowe 2023 i najbliższe wybory prezydenckie, zależą od tego jak zakończą się wybory parlamentarne 2023. Jego zdaniem przejęcie władzy przez opozycję i odsunięcie PIS od rządzenia, mogą otworzyć drogę do wygranej we wszystkich kolejnych wyborach, zaplanowanych na najbliższy rok.

- Jedno jest pewne: trudno będzie mówić o równych, uczciwych wyborach samorządowych, a potem prezydenckich, jeśli nie wygramy parlamentarnych – wyjaśnił w wywiadzie Rafał Trzaskowski

- Trzeba powiedzieć wyraźnie: Jarosław Kaczyński musi przegrać wybory parlamentarne, żeby Polacy mogli w sposób wolny i uczciwy wybrać swojego prezydenta - podsumował Prezydent Warszawy.

Rafał Trzaskowski będzie kandydował do parlamentu? Prezydent wyjaśnia

Zapytany o swój udział w przyszłorocznych wyborach, nie odpowiedział wprost:

- Przede mną poważna decyzja, czy powinienem wystartować w wyborach parlamentarnych, czy samorządowych.

Zapewnił jednak, że jeśli jego udział w wyborach do Sejmu przyczyniłby się do wygranej opozycji, to jest w stanie podjąć to wyzwanie. Zrobi to jednak z żalem, bo jak powiedział Warszawa jest jego pasją i dobrze czuje się w roli samorządowca.

Tymczasem włączył się w aktywne przekonywanie całej opozycji, do zalet utworzenia wspólnej listy:

- Szukam tego, co łączy, szukam punktów wspólnych, dlatego cieszę się, że udało się namówić wszystkie partie opozycyjne do zgromadzenia wokół punktów samorządowych i uznania ich za podstawę programu przyszłego rządu - powiedział Trzaskowski w wywiadzie dla Super Ekspresu.

Dodał też, że najważniejszy jest program. Program wyborczy z jakim opozycja pójdzie do wyborów powinien według niego zawierać, między innymi:

walkę z kryzysem klimatycznym,

praworządność i przywrócenie Polsce istotnej roli na arenie międzynarodowej,

rozdział Kościoła od państwa.

Prezydent Trzaskowski zwrócił też uwagę, że w programie opozycji znajdzie się utrzymanie dużych programów społecznych, w tym "500 plus"

Wybory do sejmu 2023 . Czy wybory będą przesunięte? Wymaga to uzgodnień z opozycją

Na kiedy zaplanowane są najbliższe wybory? Jeśli PIS nie doprowadzi do wcześniejszych wyborów, kalendarz wyborczy pokazuje, że zbiegną się ze sobą dwie elekcje, obie powinny bowiem odbyć się jesienią 2023 r.

- Nasi rozmówcy z klubu PiS twierdzą, że wyjściem z sytuacji, na które postawi partia, jest przyjęcie ustawy, która przesunie termin wyborów samorządowych na wiosnę 2024 roku. Wybory do Sejmu mają odbyć się w terminie, jesienią 2023 roku. Przesunięcie wyborów do Sejmu wymagałoby skrócenia kadencji np. wiosną 2023 roku, ale i jakiegoś rodzaju porozumienia z opozycją, bez której nie ma większości do przyjęcia takiej uchwały - informuje portal Rp.pl

Kolejne wybory prezydenckie odbędą się zgodnie z kalendarzem trwania bieżącej kadencji Prezydenta RP, czyli w 2025 r.