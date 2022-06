Huggy Wuggy - pluszowy potwór z gry wideo

Dwa tygodnie temu na Facebooku zaczął krążyć post opublikowany przez jedno z przedszkoli, w którym opiekunki ostrzegają rodziców przed niebezpieczną zabawką o nazwie Huggy Wuggy. Okazuje się, że niebieski pluszak z przerażającym uśmiechem pochodzi z gry "Poppy's Playtime". Gra zawiera elementy horroru, ale najważniejsze są w niej zagadki logiczne i fabularne. "Poppy’s Playtime" nie wyróżnia się szczególną brutalnością, problemem mogą być jednak filmy fanowskie, które powstają wokół niej. Cieszące się sporą popularnością w mediach społecznościowych, a głównie na TikToku bywają brutalne i mogą przerażać. Pedagodzy zwracają więc uwagę, że moda na Huggy Wuggy może powodować, że dzieci dotrą do niebezpiecznych dla ich psychiki treści w sieci.

Squid Game - dzieci bawią się w zabijanie

Południowokoreański serial "Squid Game" zadebiutował na Netfliksie we wrześniu 2021 roku i błyskawicznie stał się hitem oglądalności. Niestety okazało się, że w grupie widzów tej bardzo brutalnej zarówno w formie, jak i w treści produkcji znajdują się również dzieci. Bardzo szybko popularne stały się zabawy będące odwzorowaniem zadań, z jakimi mierzyli się bohaterowie na ekranie. Dla niewtajemniczonych dodam, że w serialu niewykonanie zadania było równoznaczne ze śmiercią. Pedagodzy szkolni zaczęli wysyłać ostrzeżenia do rodziców mówiące o zagrożeniu, jakim serial "Squid Game" może być dla młodszych dzieci. W sprzedaży pojawiła się także cała gama zabawek inspirowanych tą produkcją. Począwszy od klocków przedstawiających niektóre sceny z serialu, po pluszaki, figurki i ubrania z postaciami, które cieszą się ogromną popularnością nie tylko wśród młodzieży, ale także wśród młodszych dzieci.

'Squid Game' Netflix

Among Us - popularna gra, przed którą ostrzegają pedagodzy

Among Us to kolejny hit wśród młodych fanów gier. Pomysł jaki wykorzystuje Among Us to koncept znany nam z gry towarzyskiej Mafia, ale przeniesiony do świata wirtualnego i osadzony na statku kosmicznym. Zamiast mafiosów mamy impostorów. Pozornie prosta gra zdobyła ogromną popularność dzięki internetowym transmisjom na platformie streamingowej Twitch. W Among Us gracze wcielają się w grupę kolorowych i ludków, którzy są załogantami statku kosmicznego, a ich celem jest przygotować maszynę do lotu. Wszyscy z drużny, aby wygrać, zobowiązani są wykonać zadania i naprawiać przy tym statek. Wśród grupy jest jednak sabotażysta (impostor), który musi ich zabić zanim zdążą to wykonać, w tym celu może także sabotować instalacje na statku, np. wyłączać światło lub przemieszczać się kanałami wentylacyjnymi. Eksperci zwracają uwagę na dwa główne zagrożenia jakie mogą wynikać z tej gry dla młodszych dzieci:

- Chociaż grafika jest kreskówkowa, w grze widzimy użycie noży oraz dźganie i zabijanie — pisze Claire Haiek, dziennikarka australijskiego portalu o rodzicielstwie Kidspot.

- Komunikacja z innymi jest kluczowa dla grywalności, ponieważ wszystko polega na znalezieniu "oszusta". Funkcja gry przez sieć pozwala dzieciom pisać i grać z kimkolwiek na całym świecie i niestety to nie może być wyłączone. Tworzy to ryzyko, że dzieci wejdą w kontakt z potencjalnie problematycznymi nieznajomymi" — wyjaśnia inna dziennikarka zajmująca się kwestią rodzicielstwa.

Podobnie jak w przypadku Squid Game i Huggy Wuggy, z Among Us powiązana jest cała masa zabawek i gadżetów, które kuszą najmłodszych. I choć oczywiście zabawki same w sobie nie robią dzieciom krzywdy, to rodzice powinni mieć świadomość, skąd biorą się przedstawiające je postaci i kontrolować treści, jakie ich dzieci oglądają w Internecie.

Among Us VR fot. Schell Games/ Twitter.com/AmongUsVR