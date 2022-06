Średnie kursy walut NBP (31.05) Średni kurs euro, dolara i funta

Dzisiejsze średnie kursy walut, opublikowane zostały o godzinie 12:00.

Na swojej stronie NBP podaje następujące aktualne kursy walut online z 31.05:

kurs dolara: 4,2651 zł,

kurs euro: 4,2651 zł - znów spadek!

kurs franka szwajcarskiego: 4,4387 zł,

kurs funta szterlinga: 5,3783 zł.

Dlaczego złotówka umacnia się? Eksperci wskazują 2 powody

Najważniejszy powód poprawy wartości złotówki jest wiązany z bliskim porozumieniem polskiego rządu z Komisją Europejską i oczekiwanym zatwierdzeniem Krajowego Planu Odbudowy. Rynek odbiera to jako zapowiedź napływu do Polski euro z Funduszu Odbudowy.

- Po likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zapaliło się zielone światło, by przewodnicząca Komisji Europejskiej w czwartek zatwierdziła tzw. kamienie milowe związane z tym programem. Szerszy strumień funduszy unijnych mógłby zacząć płynąć do Polski już w sierpniu - wrześniu. Choć odblokowanie finansowania dla KPO od dawna uznawane było za przesądzone, to staje się atutem dla złotego. Oznacza silniejszy wzrost gospodarczy, poprawę sytuacji w bilansie płatniczym, ale także większy popyt na złotego - ocenia Interia Biznes.

Jest też drugi ważny czynnik umacniania się złotówki. Jak wskazuje Business Insider to eksport polskiej żywności, nawozów i węgla, który w marcu po raz pierwszy od dłuższego czasu wzrósł i to o 17 proc. rok do roku.

Złotówka i giełda idą w górę. Spada dolar. Cena benzyny też będzie maleć!

Pomimo, że wczorajsze (30.05) notowania na warszawskiej giełdzie zakończyły się spadkami, ekonomiści mówią o odbiciach zarówno na polskich jak i światowych rynkach akcji.

Portal Money.pl donosząc w maju o wzroście polskiego PKB o 8,5 proc. podkreślał, że to oznacza mocne fundamenty do dalszego rozwoju rynku.

- W najnowszych danych GUS widać ciągle rozpędzoną gospodarkę, odbudowującą się po koronakryzysie. Na uwagę zasługuje przyspieszenie w porównaniu z czwartym kwartałem 2021 roku, w którym PKB urósł o 7,6 proc. (po rewizji z 7,3 proc.). Jednocześnie nie uwidoczniły się jeszcze negatywne efekty wojny w Ukrainie - pisze w swojej analizie Money.pl

Specjaliści portalu zwracają uwagę na dwa ciekawe trendy:

gospodarka wyraźnie odradza się po pandemii, złoty umacnia się i wracają do nas inwestorzy,

dolar spada, a to powinno cieszyć kierowców, bo zapowiada spadek cen paliw, ponieważ ropa na rynkach światowych sprzedawana jest właśnie za dolary.

Jednak optymistyczne sygnały nie zapowiadają się długofalowo.

- Spodziewamy się, że wysokie tempo wzrostu PKB utrzyma się jedynie przez kolejny kwartał - ocenia Jakub Rybacki, ekspert Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE).