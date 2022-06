Ustawa o Sądzie Najwyższym przeszła przez Sejm, teraz czekają ją poprawki zgłaszane przez senatorów. Tomasz Grodzki dostał list, w którym organizacje społeczne wskazują co trzeba w ustawie zmienić, a KE bacznie przygląda się wszystkim pracom. Czy przyjęta ustawa doprowadzi do podpisania Krajowego Planu Odbudowy dla Polski? Wszyscy na to liczą.

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl