IMGW ostrzega przed burzami z gradem. Mogą wystąpić w siedmiu województwach

Według IMGW burze mogą wystąpić w województwach: podlaskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, mazowieckim i kujawsko-pomorskim.

"Prognozowane są opady deszczu do 25 mm i porywy wiatru do 75 km/h. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać na wschodzie kraju od g. 08:00, a na północy od g. 11:00" - podało we wtorek IMGW.

Jak przekazał PAP Michał Ogrodnik z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, środa pod względem pogody będzie dniem dynamicznym.

"Środa zapowiada się deszczowo i burzowo, z tym, że burze występować będą głównie w północnej części Polski, choć może zagrzmieć także w centrum. W trakcie burz możliwe są intensywne opady deszczu i wiatr osiągający do 75 km/h. Strefa deszczu będzie przemieszczała się z centrum kraju w kierunku północnego wschodu. Tam może spaść do 25 mm deszczu. Intensywny deszcz pochodzenia burzowego prognozowany jest na Warmii i Pomorzu Gdańskim. Nieco więcej deszczu spadnie też na Kujawach i Mazowszu. Na południu raczej nie będzie burz i im bardziej na południe, tym będzie pogodniej i mniej opadów. W ciągu dnia temperatura wyniesie 14-16 stopni Celsjusza na północy, 19-21 w centrum i na zachodzie, a na południu 21-22 stopnie" - powiedział Michał Ogrodnik.

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na północnym-wschodzie, w pierwszej części nocy, spadnie deszcz. Na północny-zachód, Małopolskę i Górny Śląsk zaczną nasuwać się dwie strefy opadów. Na południowym-zachodzie prognozowane są przelotne opady deszczu. Na Pomorzu Zachodnim i Kaszubach w drugiej części nocy miejscowo spadnie do 10 litrów deszczu na metr kwadratowy i tam możliwe są burze. Temperatura minimalna na północy i północnym-wschodzie wyniesie 6-7 stopni Celsjusza, w centrum około 9-10, na południu do 12 stopni. Wiatr będzie słaby, umiarkowany, z kierunków południowych.