Atrakcje dla dzieci. Warszawa oferuje mnóstwo wydarzeń na Dzień Dziecka. Wybraliśmy najciekawsze z nich!

Dzień Dziecka w Warszawie. Na sportowo i ekstremalnie

REKLAMA

Z okazji święta najmłodszych mieszkańcy stolicy mogą zabrać je w miejsca, gdzie można poczuć dreszczyk sportowych emocji, zużyć dziecięcą energię i zdobyć nowe doświadczenia. Latanie w tunelu aerodynamicznym Flyspot Warszawa czy Park Trampolin? Warszawa ma wiele do zaoferowania także wtedy, gdy nasze dziecko lubi sporą dawkę ruchu lub adrenaliny.

Marzenia o lataniu bardzo często pojawiają się w głowach naszych dzieci. Latają postacie z bajek i superbohaterowie a Flyspot powstał, by spełnić to marzenie. W tym w Morach nasze dzieci mogą zacząć latać. Włożą strój Supermana lub wróżki i po krótkim szkoleniu przeprowadzonym przez doświadczonego instruktora wejdą do tunelu i spełnią swoje marzenie. A jeśli zakochają się w lataniu, to mogą chodzić na specjalne treningi dla dzieci we Flyspot Playground.

Jeśli dziecko woli zabawy ruchowe to liczne stołeczne parki trampolin będą dla niego idealną rozrywką. Materace gimnastyczne, olimpijskie trampoliny i ścieżki gimnastyczne, wieże skokowe - wszystkie te atrakcje ucieszą dzieci lubiące ruch. Warto tylko pamiętać o skarpetkach antypoślizgowych i rozgrzewce przed skorzystaniem z takich atrakcji.

Dzień Dziecka w Warszawie. Trochę kultury? Stołeczne teatry i muzea wiele oferują

Na spektakle dla dzieci w pierwszym dniu czerwca zapraszają też warszawskie teatry. Teatr Baj proponuje przedstawienie „Emil z Lönnebergi", a w Teatrze Lalek Guliwer będzie można zobaczyć „Koziołka Matołka". W Teatrze Lalka na widzów czeka także nowy spektakl na podstawie kultowej już książki Astrid Lindgren. O dziś, 1 czerwca będzie można tam zobaczyć „Dzieci z Bullerbyn".

Artyści Teatru Komedia zapraszają na wspólne „Muzykowanie na dywanie". To interaktywny spektakl, podczas którego młodzi widzowie i ich opiekunowie wybiorą się w rytmiczną podróż po kontynentach w poszukiwaniu lata.

Wiele atrakcji dla najmłodszych na Dzień Dziecka przygotowały też warszawskie muzea. Edukatorki z Muzeum Sztuki Nowoczesnej proponują dzieciom wraz z opiekunami wizytę w Parku Rzeźby na Bródnie, gdzie odbędą się warsztaty tworzenia łódek. Wyjątkowe atrakcje przygotowało także Muzeum Warszawskiej Pragi, w którym trwa Festiwal „Kreatywne Pracownie". W Dzień Dziecka można będzie tam wziąć udział m.in. w wybranych warsztatach, koncercie i laboratorium teatralnym.

Sinfonia Varsovia zaprasza przedszkolaków na miniserial muzyczny o Bazylku. Tytułowy bohater to smok zamieszkujący magazyn instrumentów warszawskiej orkiestry. Jego przygody będą pretekstem do odkrywania fascynującego świata muzyki.

To nie wszystko, bo wydarzenia dla dzieci zaplanowano we wszystkich warszawskich dzielnicach. Warto sprawdzić repertuar najbliższego domu kultury czy biblioteki dostępny na stronach internetowych i w mediach społecznościowych. "Pewniakiem" będzie też wizyta w Centrum Nauki Kopernik.

Dzień Dziecka w Warszawie. Oto atrakcje dla miłośników natury i zwierząt

Warszawski Ogród Zoologiczny wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania też przygotował na 1 czerwca atrakcje dla najmłodszych. W programie przewidziano eko-warsztaty „Mini-wysypisko", podczas których będzie można nauczyć się prawidłowej segregacji odpadów.

Dodatkową atrakcją będzie prezentacja pokazowej śmieciarki. Można wejść do środka, dokładnie obejrzeć pojazd i dowiedzieć się, jak działa. Z myślą o dzieciach przygotowano też warsztaty plastyczne i konkurs wiedzy małego ekologa z nagrodami.

Warto pamiętać, że w stołecznym ZOO dzieci do 12. roku życia w swój dzień, 1 czerwca, otrzymują bezpłatny bilet zerowy.