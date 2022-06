Sejm. Oświadczenia majątkowe posłów. Obowiązkowe i jawne

Oświadczenie majątkowe to informacja o stanie majątku, którą co roku muszą składać przedstawiciele niektórych zawodów, w tym parlamentarzyści. Ich złożenie, w przypadku polityków, reguluje ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Oświadczenie składa się marszałkowi Sejmu pierwszy raz do dnia ślubowania poselskiego, a kolejne do 30 kwietnia każdego roku (według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, dołączając kopię rocznego zeznania podatkowego). Oświadczenia są jawne, można je znaleźć na stronie Sejmu.

Ich coroczne składanie i ujawnianie opinii publicznej pozwala na śledzenie tempa bogacenia się parlamentarzystów i ma służyć zapobieganiu korupcji.

Sejm. Najbogatsi posłowie

Andrzej Łącki

Jednym z najbogatszych posłów na Sejm bieżącej kadencji jest poseł KO, Artur Łącki. Oświadczenie majątkowe tego posła zawiera same duże liczby:

40 mln zł - to wartość 2,5 hektarowej nieruchomości,

2,5 mln zł - to dom o powierzchni 350 m kw.,

250 tys. euro - tyle warte jest 66 metrowe mieszkanie z ogrodem,

60 tys. zł tyle jest warta jedna z jego nieruchomości. To nie zabudowane użytki zielone o powierzchni 1,47 hektara.

Artur Łącki posiada też udziały w funduszach inwestycyjnych: 300 tys. dol. 300 tys. euro i 800 tys. zł, a także oszczędności: niemal 330 tys. zł, 140 tys. euro i 7,5 tys. dol.

Ma 4 samochody, drogi zegarek i antyczny obraz. A także zobowiązania o wartości ponad 2 mln zł.

Andrzej Gut-Mostowy

Jest rekordzistą wśród polityków PIS. W jego oświadczeniu majątkowym za rok 2021 można przeczytać, że posiada:

13 nieruchomości o łącznej wartości 60.9 mln zł,

1,4 mln zł, 8 tys. euro i 2 tys. dolarów oszczędności,

jego majątek pomniejsza 1,5 mln kredytu,

Jarosław Kaczyński

Oświadczenie majątkowe Kaczyńskiego pokazuje, że w ciągu roku podwoił oszczędności. Jeszcze rok temu wskazywał 142 tys. zł, w tegorocznym oświadczeniu umieścił kwotę 253 tys. zł.

Majątek Kaczyńskiego: prezes PIS jest właścicielem ? domu, wartego 1.8 mln zł. Zeszłoroczne zarobki szefa partii to około 300 tys. zł, a zobowiązania 84 tys. zł.

Mateusz Morawiecki

Z oświadczenia majątkowego szefa rządu wynika, że z tytułu zatrudnienia w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów otrzymał prawie 236 tys. zł oraz 37,5 tys. diety parlamentarnej. Spadły jego oszczędności z 4,7 mln zł w poprzednim roku do 56 tys. zł w 2021. Jednocześnie wykazał, że posiada obligacje skarbowe o wartości ponad 4,6 mln zł.

Jest właścicielem wielu nieruchomości. To: dom 150 m kw. (1,9 mln. zł), mieszkanie 72,4 m kw. (1,1, mln zł), dom 100 m kw. (3,5 mln zł), pół segmentu 180 m kw. (600 tys. zł), działkę rolną 2 ha (200 tys. zł).

Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny, to jeden z najlepiej zarabiających polityków. W 2021 łącznie zarobił 345 tys. zł. Jako nieruchomości wskazał w oświadczeniu pół domu (300 tys. zł), dom po powierzchni 133 n kw. (646 tys. zł), mieszkanie 125 m kw. (1 mln zł), działkę rolną 0,73 ha (165 tys. zł) i działkę leśno-rolna 1,1 ha (137 tys. zł).

Minister Sprawiedliwości wziął też 2 kredyty na budowę domu i założenie fotowoltaiki. Pozostało mu do spłacenia ok. 175 tys. zł.

Włodzimierz Czarzasty

Wicemarszałek Sejmu, Włodzimierz Czarzasty zgromadził ponad 190 tys. zł, 2 tys. euro, a także posiada papiery wartościowe warte 60 tys. zł. Ma prawo do połowy domu o powierzchni 255 m kw. (350 tys. zł) oraz mieszkania 35 m kw. o wartości 350 tys. zł. Posiada także część nieruchomość zabudowanej o powierzchni 0,5 ha (2,3 mln zł). W zeszłym roku zarobił prawie 250 tys. zł.

W oświadczeniu, jako wartościowe ruchomości wskazał także jacht motorowy (20 tys. zł), wyposażenie domu (30 tys. zł), obrazy (50 tys. zł), bibliotekę (30 tys. zł), wyroby ze srebra i złota (30 tys. zł). Jego zobowiązania to kredyt mieszkaniowy, ma do spłacenia jeszcze 41 tys. euro.

Borys Budka

Szef klubu KO zgromadził ok. 100 tys. zł oszczędności. Jego nieruchomości to: dom 291 m kw. (800 tys. zł) położony na działce 1300 m kw. (300 tys. zł), mieszkanie 165 m kw. (408 tys. zł), mieszkanie 75 m kw. (160 tys. zł). Jego zeszłoroczne dochody to ok, 280 tys. zł. Jeździ Toyotą C-HR 1,8 z 2018 r.,

Władysław Kosiniak-Kamysz

Szef klubu KP i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zgromadził do końca 2021 r. ok. 30 tys. zł oraz 5 tys. zł w funduszu inwestycyjnym. Posiada mieszkanie 86 m kw.(650 tys. zł.), działkę rolną 0,16 ha (22 tys. zł), działkę budowlaną 754 mkw. (220 tys. zł ) i garaż 25 mkw. (55 tys. zł.)

W 2021 r. osiągnął dochody o łącznej wartości ok. 170 tys. zł. Posiada też Volkswagena Passata 1,9 z 2012 r.

Szef PSL ma też zobowiązania: kartę kredytową (10 tys. zł) kredyt konsumpcyjny (40 tys. zł) oraz pożyczkę z Sejmowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (30 tys. zł).

Oświadczenia majątkowe posłów ujawniają też zaskakująco niskie osiągnięcia w pomnażaniu majątku. Szczególne zainteresowanie wywołało w tym roku ujawnienie oszczędności, sprzyjającego koalicji rządzącej, Pawła Kukiza.

Paweł Kukiz

Oświadczenie majątkowe jest wyjątkowe, ze względu na kwotę oszczędności, jaką polityk w nim wykazał. To 42, 89 zł. Te oszczędności stopniały. W poprzednim roku wskazał, że zaoszczędził 5,8 tys. z

Jego wynagrodzenie w 2021 roku to około 250 tys. zł. Posiada: dom 450 m kw. (1,5 mln zł), mieszkanie 36 m kw. (350 tys. zł), Łąkę 0,5 ha (15 tys. zł)

Polityk spłaca też 2 pożyczki: kredyt na budowę domu (230 tys. zł) i pożyczkę z funduszu świadczeń socjalnych (17,8 tys. zł)